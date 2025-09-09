WoW Rauhornteufelschnuter Pet teurer als Midnight Expansion

In World of Warcraft gibt es ein neues Highlight für Sammler: den exklusiven Rauhornteufelschnuter. Dieses besondere Haustier ist Teil einer zeitlich begrenzten Aktion im Blizzard Gear Store und sorgt schon jetzt für Diskussionen in der Community.

Die Promotion ist an klare Bedingungen geknüpft und fällt durch ihren ungewöhnlichen Preisvergleich zur kommenden Midnight-Expansion auf. Damit zählt sie zu den auffälligsten Möglichkeiten, ein Pet im Spiel zu erhalten.

Blizzard Gear Store Promotion

Um den Rauhornteufelschnuter zu erhalten, musst du im Blizzard Gear Store mindestens Produkte im Wert von 75 € kaufen. Steuern, Versand, Handling und andere Zusatzkosten sind ausgeschlossen. Die Aktion gilt ausschließlich für Kunden ab 18 Jahren.

Die Promotion ist zeitlich begrenzt. Offiziell wird der Zeitraum vom 8. September 2025 (12 Uhr ET) bis 12. September 2025 (12 Uhr ET) angegeben. Gleichzeitig nennt die Produktseite ein alternatives Enddatum am 22. September 2025. Als Belohnung erhältst du einen Code, mit dem das Haustier nur in World of Warcraft freigeschaltet werden kann.

Preisvergleich mit der Midnight Expansion

Der Rauhornteufelschnuter fällt durch seinen hohen Preis besonders auf. Er kostet mehr als die Base Edition und die Heroic Edition der kommenden Midnight-Expansion. Nur die Epic Edition übertrifft diesen Wert.

Damit gehört die Aktion zu den teuersten Möglichkeiten, ein Haustier in World of Warcraft zu erhalten. Im direkten Vergleich mit den Pre-Order-Bundles wird der ungewöhnliche Stellenwert dieser Promotion deutlich.

Qualifizierte Produkte für die Aktion

Für den Erhalt des Rauhornteufelschnuter zählen ausschließlich ausgewählte Artikel im Blizzard Gear Store. Unter den qualifizierten Produkten befinden sich neue Funko-Pop-Figuren, die gezielt auf World of Warcraft abgestimmt sind.

Funko Pop Anduin

Funko Pop Jaina

Funko Pop Xal’atath

Alternative Möglichkeit: Düsterzahnteufelsschnuter

Neben der Promotion im Blizzard Gear Store gibt es eine kostenlose Alternative. Mit dem Düsterzahnteufelsschnuter erhältst du ebenfalls ein besonderes Haustier, ohne Geld auszugeben.

Das Pet wird durch einen Erfolg im kommenden WoW Legion Remix Event freigeschaltet und bietet Spielern eine zusätzliche Option, ihre Sammlung um dieses Haustier-Modell zu erweitern.

Quelle: Wowhead

