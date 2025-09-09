Sthaarbs’ letztes Mahl: Mount in WoW Patch 11.2 freischalten

In Patch 11.2 von World of Warcraft erwartet dich in der Zone K’aresh ein besonderes Highlight: das seltene Reittier Sthaarbs' letztes Mahl. Dieses Mount ist an den Rare-Elite Sthaarbs gebunden, der sich durch seine ungewöhnliche Mechanik deutlich von anderen Gegnern abhebt.

Um das begehrte Reittier zu erhalten, musst du Sthaarbs in der Oase von K’aresh besiegen. Der Kampf erfordert spezielles Vorgehen, da Sthaarbs hoch über dem Boden schwebt und nur über ein Portal mit Phasenkrümmung erreichbar ist. Mit der richtigen Vorbereitung kannst du dir so die Chance auf das exklusive Mount sichern.

Sthaarbs finden

Der Rare-Elite Sthaarbs befindet sich im Zentrum der Oase von K’aresh und schwebt hoch über dem Boden. Sein Standort ist auf der Weltkarte durch eine Elite-Vignette markiert, die beim Überfahren auch den aktuellen Lebensbalken anzeigt.

Die Respawn-Zeit von Sthaarbs beträgt ungefähr eine Stunde. Zusätzlich gilt eine wöchentliche Sperre für den Loot pro Charakter, was auch die Chance auf das Reittier Sthaarbs' letztes Mahl einschließt.

Zugang zu den Plattformen

Rund um Sthaarbs befinden sich vier Plattformen, die nur über ein spezielles Portal erreichbar sind. Dieses Portal liegt links neben der Oasen-Phasen-Tauchleitung und aktiviert die Extra-Action-Fähigkeit Phasenkrümmung. Mit dieser Fähigkeit wirst du direkt auf die oberen Plattformen rund um Sthaarbs transportiert.

Da sich der Rare-Elite hoch über dem Boden befindet, ist der Zugang über das Portal der einzige Weg, um den Kampf gegen Sthaarbs vorzubereiten. Normale Klassenfähigkeiten reichen nicht aus, um ihn ohne diese Mechanik zu erreichen.

Kampf gegen Sthaarbs

Der Rare-Elite Sthaarbs kann im Alleingang sehr fordernd sein, daher erleichtert bereits eine kleine Gruppe den Kampf erheblich. Besonders Pet-Klassen sollten vorsichtig sein, da Begleiter die Plattformen nicht als festen Boden erkennen und sofort zu Boden stürzen.

Im Kampf setzt Sthaarbs drei Fähigkeiten ein. Gedankenstoßstrahl und Verbleibender Fluch verursachen spürbaren Schaden, lassen sich aber relativ direkt bewältigen. Die gefährlichste Fähigkeit ist Abstoßendes Starren: Dabei wird eine der Plattformen mit einem Rückstoßstrahl anvisiert, der dich herunterwerfen kann. Um dies zu vermeiden, wechselst du rechtzeitig die Plattform über die sichtbaren Wirbel an den Seiten, die dich direkt zur nächsten Plattform teleportieren.

Belohnung und Loot

Nach dem Sieg über Sthaarbs wirst du automatisch aus dem Phase Diving entfernt und erhältst einen Langsam-Fall-Effekt. Dadurch kannst du sicher zum Boden zurückkehren, ohne Schaden zu erleiden.

Sobald du unten angekommen bist, kannst du Sthaarbs plündern. Mit etwas Glück erhältst du dabei das exklusive Reittier Sthaarbs' letztes Mahl, das zu den begehrtesten Belohnungen aus Patch 11.2 gehört.

Quelle: Wowhead

