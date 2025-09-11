Prächtiger K’arroc: Neues Mount durch Oasen-Erfolg in World of Warcraft

Der Prächtige K’arroc ist ein neues Mount in World of Warcraft und wird durch den Abschluss eines besonderen Erfolges freigeschaltet. Das Reittier ist an die Geschichte rund um die Oase gebunden und belohnt dich für den Abschluss einer umfangreichen Questreihe.

Um Prächtiger K'arroc zu erhalten, musst du den Erfolg Ökologisches Gleichgewicht meistern. Dieses erfordert, dass du alle Tiere in der Oase vollständig in das Ökosystem integrierst. Erst danach kannst du die abschließende Quest starten, die dich mit dem Reittier belohnt.

Voraussetzungen für Ökologisches Gleichgewicht

Damit du den Erfolg Ökologisches Gleichgewicht erreichen kannst, musst du zunächst die gesamte Ökologische Erhaltung Kampagne abschließen. Diese führt dich durch alle Kapitel der Geschichte und bringt die Tiere der Oase bis auf Rang 6.

Nach dem Abschluss der Kampagne erhältst du Zugang zu den wöchentlichen Quests für alle sieben Tiere in der Oase. Durch diese Aufgaben kannst du die Ränge der Tiere weiter steigern und so den Fortschritt zum Erfolg vorantreiben.

Anforderungen des Erfolgs

Um Ökologisches Gleichgewicht abzuschließen, müssen alle sieben Tiere in der Oase auf Rang 9 gebracht werden. Die Kampagne selbst bringt sie nur bis Rang 6, die restlichen Stufen erreichst du durch die wöchentlichen Quests.

Honigbienen

Ausgefuchst

Sonnige Rochentage

Ein Geschlängel aus Schlangen

Schieferrücken

Kleine Schoßkäfer

Rocerklub

Der Fortschritt für das Achievement ist accountweit. Du kannst die wöchentlichen Quests auch mit mehreren Charakteren erledigen, sodass der Fortschritt schneller gesammelt wird.

Belohnung: Prächtiger K’arroc

Nach dem Abschluss von Ökologisches Gleichgewicht wird eine Quest bei Ve’nari freigeschaltet. Dort triffst du erneut auf die Figuren aus der Kampagne und erlebst eine kurze Zwischensequenz in der Oase.

Als Abschluss dieser Quest erhältst du das Prächtiger K’arroc Mount. Damit wird dein Fortschritt im Ökosystem der Oase mit einem einzigartigen Reittier belohnt.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.