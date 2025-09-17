The War Within: Ruhmstufe 7 bringt +6 % Buff im Raid Manaschmiede Omega

In der Manaschmiede Omega erwartet dich ein besonderer Fortschritt: Mit steigender Ruhmstufe der Vandalen der Manaschmiede verbessert sich nicht nur der Raid Buff, sondern es werden auch zusätzliche Vorteile im Raid freigeschaltet. Diese Mechanik sorgt dafür, dass deine Kriegsmeute mit jedem erreichten Rang spürbar stärker und effizienter wird.

Ein entscheidender Meilenstein dieser Woche ist die Ruhmstufe 7 bei den Vandeln der Manaschmiede. Ab diesem Punkt erhältst du Zugriff auf eine deutliche Verstärkung, die sowohl Schaden als auch Heilung im gesamten Raid erhöht und dir zugleich neue taktische Optionen gegen Trash-Gegner eröffnet.

Erhöhter Raid Buff auf Ruhmstufe 7

Mit dem Erlang von Ruhmstufe 7 diese Woche schaltest du den Raid Buff „Hinter feindlichen Linien II“ frei. Dieser Effekt verstärkt den gesamten Raid und sorgt für spürbare Vorteile im Kampf gegen die Gegner in der Manaschmiede Omega.

Die Wirkung des Buffs ist eindeutig: Deine Kriegsmeute erhält innerhalb der Manaschmiede Omega einen Zuwachs von 6 % auf Schaden und Heilung. Damit wird jeder Kampf effizienter, da Bosse und Trash-Gegner schneller fallen und die Heilung stabiler ausfällt.

Zusätzliche Effekte auf Ruhmstufe 7

Mit der Belohnung „Manaschmiede hacken II“ erweiterst du auf Ruhmstufe 7 deinen Zugriff auf die arkanen Flusskontrollen bis zur Terrasse der Technomanten. Dadurch erhältst du die Möglichkeit, die Konsole in diesem Bereich zu aktivieren und damit den Trash gezielt zu schwächen.

Die Aktivierung reduziert die Lebenspunkte der betroffenen Gegner um 20 %. Auf dem Weg zu Schmiedemeister Araz beschleunigt dieser Effekt die Kämpfe spürbar und sorgt für ein effizienteres Vorrücken durch den Flügel.

Übersicht der Belohnungen „Manaschmiede hacken“

Ruhmstufe 3: Manaschmiede hacken I – Zugriff auf die arkanen Flusskontrollen in den Kultivierungskammern (Loom’ithar) und im Ungebundenen Gewölbe (Seelenbinder), um Trash-Gegner in der Nähe zu schwächen.

– Zugriff auf die arkanen Flusskontrollen in den Kultivierungskammern (Loom’ithar) und im Ungebundenen Gewölbe (Seelenbinder), um Trash-Gegner in der Nähe zu schwächen. Ruhmstufe 7: Manaschmiede hacken II – Erweiterter Zugriff bis zur Terrasse der Technomanten (Schmiedemeister Araz). Die Aktivierung der Konsole reduziert die Lebenspunkte der Gegner im Bereich um 20 %.

– Erweiterter Zugriff bis zur Terrasse der Technomanten (Schmiedemeister Araz). Die Aktivierung der Konsole reduziert die Lebenspunkte der Gegner im Bereich um 20 %. Ruhmstufe 11: Manaschmiede hacken III – Zugriff bis zu den Schattendocks (Nexus-König Salhadaar). Zusätzlich können alle Konsolen gleichzeitig aktiviert werden, um Trash-Gegner noch effizienter zu schwächen.

