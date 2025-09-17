WoW The War Within: Heroischer iLvl 694 Loot durch Dungeon-Event

In World of Warcraft: The War Within startet mit dem wöchentlichen Reset am 17. September das Bonusereignis Dungeons von The War Within. Spieler erhalten dadurch die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen in Dungeons zu sammeln und ihre Ausrüstung gezielt zu verbessern.

Als Höhepunkt winkt die Truhe mit Schätzen von K'aresh, die ein Ausrüstungsteil (keine Tier-Set-Teile) mit einer Gegenstandsstufe von 694 enthält. Das Item stammt aus der heroischen Version von Befreiung von Lorenhall und bietet Zugang zu Manaschmiede-Omega-Ausrüstung.

Bonusereignis: Dungeons von The War Within

Das Bonusereignis Dungeons von The War Within beginnt mit dem Reset am 17. September. Während dieser Woche erhalten Spieler die Chance, mehr aus den Dungeons der zweiten Saison herauszuholen und wertvolle zusätzliche Beute zu sichern.

Besonders lohnenswert ist, dass Endbosse in Normal-, Heroisch- und Mythisch+0-Dungeons während der gesamten Eventdauer zusätzliche Belohnungen fallen lassen. Damit bietet die Woche eine optimale Gelegenheit, Ausrüstung gezielt zu verbessern und schneller Fortschritte zu machen.

Quest „Abgesandter des Krieges“

Die Quest Abgesandter des Krieges kann bei Archivarin Frithrun in Dornogal gestartet werden. Alternativ ist sie auch direkt im Dungeon-Journal verfügbar, was einen schnellen Zugang ermöglicht.

Um die Quest abzuschließen, müssen Spieler vier Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch meistern. Für die Teilnahme ist ein Charakterlevel von 80 erforderlich. Auch Mythic+-Dungeons zählen zum Fortschritt, gewähren jedoch keine zusätzlichen Belohnungen im Rahmen des Events.

Belohnung: Truhe mit Schätzen von K'aresh

Als Belohnung für den Abschluss der Quest wartet die Truhe mit Schätzen von K'aresh. Sie enthält einen tier-set-freien Ausrüstungsgegenstand der Gegenstandsstufe 694 und bietet damit hochwertige Beute für fortgeschrittene Charaktere.

Das enthaltene Item gehört zur begehrten Manaschmiede-Omega-Ausrüstung. Damit stellt die Truhe eine wertvolle Möglichkeit dar, die eigene Ausrüstung gezielt zu verbessern.

Zusätzliche Hinweise zum Event

Während Mythic+-Dungeons für den Questfortschritt zählen, gewähren sie im Rahmen des Events keine zusätzlichen Belohnungen. Wer die Aufgabe besonders schnell abschließen möchte, kann daher gezielt reguläre Mythisch-Dungeons wählen.

Diese Strategie spart Zeit und sorgt dafür, dass die Truhe mit Schätzen von K'aresh ohne großen Aufwand erreichbar ist. Damit stellt das Event eine effiziente Möglichkeit dar, die eigene Ausrüstung zu verbessern.

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.