WoW Legion Remix: Item-Level 740 und Gear-Scaling erklärt

Am 8. Oktober startet der Legion Remix in World of Warcraft mit Patch 11.2.5. Das Event bringt ein neues System für Ausrüstung mit sich, das sich deutlich von Mists of Pandaria Remix unterscheidet. Statt Bronze zu sammeln, steigert sich dein Item-Level durch fortlaufende Drops und neue Ausrüstung.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Grenzen für das Item-Level, die Funktionsweise von skalierender Ausrüstung und das Cap bei iLvl 740. Diese Mechaniken bestimmen, wie weit du deine Charaktere im Legion Remix ausrüsten kannst.

Item-Level in Legion Remix

Sobald du im Legion Remix Level 80 erreicht hast, steigt das Item-Level deiner Ausrüstung kontinuierlich an. Alle Belohnungen aus den Legion-Inhalten passen sich dabei an dein aktuelles Niveau an und wachsen mit deinem Fortschritt.

Die Obergrenzen richten sich nach der Qualität der Ausrüstung: ungewöhnliche Gegenstände erreichen ein Limit von iLvl 571, seltene Gegenstände steigen bis iLvl 578 und epische Belohnungen aus den meisten Quellen enden bei iLvl 584. Diese festen Grenzen bilden die Basis deines Fortschritts im Legion Remix.

Ausrüstung skalieren und das Item-Level Cap

Ein zentrales System im Legion Remix ist die skalierende Ausrüstung. Sobald dein gesamtes Gear ein bestimmtes Niveau erreicht hat, beginnen neue Drops mit einem um 3 bis 4 Stufen höheren Item-Level. Auf diese Weise wächst deine Ausrüstung stetig mit, solange du aktiv spielst.

Das maximale Limit liegt beim iLvl Cap von 740. Um diese Werte zu erreichen, musst du Ausrüstung aus bestimmten Quellen nutzen. Skalierende Gegenstände erhältst du aus dem Cache of Infinite Power, aus Legion-Raids auf allen Schwierigkeitsgraden, durch das Kombinieren von 10 Mote of a Broken Time oder über Kisten am Ende eines Dungeons aus Mythic+.

Mythic+ und Item-Level-Skalierung

Auch Mythisch+ spielt im Legion Remix eine wichtige Rolle beim Ausrüsten. Jede abgeschlossene Instanz belohnt alle Spieler der Gruppe mit einem Gegenstand, der sich am erreichten Schlüsselstein-Level orientiert. Das Item-Level ist dabei fest an die Höhe des Keys gebunden.

Die Belohnungen aus Mythic+ skalieren wie andere Quellen ebenfalls bis zum iLvl Cap von 740. Um diese höchste Stufe zu erreichen, musst du einen Schlüsselstein auf +63 oder höher abschließen. Damit bietet Mythic+ eine verlässliche Möglichkeit, deine Ausrüstung kontinuierlich anzuheben.

Quelle: Wowhead

