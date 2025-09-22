WoW Legion Remix: Alles zu den Artefaktwaffen

Im Legion Remix von World of Warcraft rücken die Artefaktwaffen in den Mittelpunkt und übernehmen die Rolle der zentralen Mechanik, die im MoP Remix noch dem Umhang vorbehalten war. Für dieses Event wurden die Artefaktwaffen aus der Legion-Erweiterung neu interpretiert und bieten dir jetzt ein überarbeitetes System zur Charakterentwicklung.

Damit knüpfen die Artefaktwaffen direkt an ihre ikonische Vergangenheit an, bringen aber gleichzeitig spürbare Änderungen mit sich. So entsteht eine Mischung aus vertrauter Nostalgie und frischen Gameplay-Elementen, die den Legion Remix zu einem besonderen Erlebnis macht.

Was sind Artefaktwaffen im Legion Remix?

Jede Spezialisierung in World of Warcraft erhält im Legion Remix eine eigene Artefaktwaffe. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass du zahlreiche einzigartige Waffen im Verlauf des Events sammeln kannst.

Während die Waffen in der ursprünglichen Legion-Erweiterung mit individuellen Fähigkeiten und Talentbäumen ausgestattet waren, gilt im Remix ein neues Prinzip: Alle Artefaktwaffen teilen sich denselben Talentbaum. Damit wird das System vereinheitlicht, ohne dass die Besonderheit der Spezialisierungen verloren geht.

Talentbaum, Aufwertung und Artefaktmacht

Im Legion Remix besitzen alle Artefaktwaffen denselben Talentbaum. Darin kannst du aus fünf verschiedenen Fähigkeiten wählen, die jeweils mit einem eigenen Folgepfad verbunden sind und dir neue Optionen für den Spielfortschritt eröffnen.

Die Aufwertung der Waffen funktioniert anders als in der ursprünglichen Legion-Erweiterung. Statt Relikten nutzt du im Remix die neue Währung Artifactium Sand, während zusätzliche Ränge über Schmuckstücke freigeschaltet werden.

Ein weiterer Unterschied ist die gemeinsame Artefaktmacht. Die Mechanik Infinite Power gilt für alle Waffen gleichzeitig, erhöht Primärwert und Ausdauer und lässt sich jederzeit über den Buff-Balken einsehen. Dadurch entfällt das separate Grinden für jede einzelne Waffe.

Artefaktwaffen-Designs im Legion Remix

Jede Spezialisierung behält im Legion Remix ihre eigene Grundoptik der Artefaktwaffe. Diese Basisdesigns können einmal freigeschaltet accountweit für Transmog genutzt werden und stehen so allen Charakteren zur Verfügung.

Die zusätzlichen Designs aus der ursprünglichen Legion-Erweiterung sind im Remix nicht enthalten. Da die Artefakt-Schmiede in den Ordenshallen fehlt, kannst du keine neuen Varianten freischalten. Damit bleiben ausschließlich die Grundskins verfügbar.

