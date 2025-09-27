WoW Midnight Behausungen: Trailer zeigt Housing-Anpassungen

Mit dem neuesten Kurzclip-Trailer zu World of Warcraft: Midnight gibt es einen weiteren Ausblick auf das kommende Feature rund um Behausungen. Der Deep Dive und die begleitende Q&A-Session rücken dabei die Anpassungsmöglichkeiten in den Fokus und liefern spannende Details zur Gestaltung der Außenbereiche.

Im Rahmen der Präsentation wurden Bilder zu den Housing-Optionen gezeigt. Sowohl die Optik der Gebäude als auch die Benutzeroberfläche für die Platzierung von Objekten spielen eine zentrale Rolle und geben dir bereits jetzt einen Vorgeschmack auf das, was dich in Midnight erwartet.

Deep Dive Trailer und Q&A

Der Deep Dive zu Midnight findet am 1. Oktober um 18 Uhr statt. Zusammen mit einer Entwickler-Q&A werden dort weitere Details zu den geplanten Behausungen vorgestellt. Der Trailer gibt bereits erste Eindrücke, während die Veranstaltung selbst tiefere Einblicke in die Funktionen und Möglichkeiten verspricht.

Außenanpassung der Behausungen

Die Behausung selbst basiert auf einem festen Modell, das jedoch gezielt an einzelnen Bereichen angepasst werden kann. Dazu zählen unter anderem Fenster und Dächer, die individuell verändert werden.

Darüber hinaus stehen mehrere Punkte zur Verfügung, an denen sich Änderungen vornehmen lassen. Diese Anpassungen orientieren sich an der jeweiligen Rassenästhetik und bieten verschiedene thematische sowie farbliche Varianten, um das Gebäude optisch zu personalisieren.

HUD und Benutzeroberfläche

Die Vorschau zeigt, dass sich kleinere Objekte im Außenbereich der Behausungen flexibel platzieren lassen. Du kannst sie auf der X-Y-Z-Achse bewegen, rotieren und innerhalb vorgegebener Grenzen in der Größe anpassen.

Weitere UI-Funktionen

Das HUD bietet verschiedene Optionen, um die Gestaltung der Behausungen zu erleichtern. Dazu zählen einfaches und komplexes Platzieren von Objekten sowie ein integriertes Färbesystem.

Zusätzlich stehen Funktionen wie ein schneller Zugriff auf Aufräumen und Lagerung zur Verfügung. Auch eine Kartenfunktion für die Platzierung von Räumen ist Teil der Oberfläche. Laut bisherigen Eindrücken wird dieses HUD wahrscheinlich auch für den Innenbereich eingesetzt.

Quelle: Wowhead

