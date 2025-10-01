Arena World Championship: Saison 3 in WoW startet im Oktober

In World of Warcraft geht der PvP-Wettbewerb in die nächste Runde: Die Arena World Championship kehrt zurück und bringt ab dem 3. Oktober jede Menge Spannung in die Arenen. In Season 3 kämpfen die besten Teams um Punkte, Ruhm und den Einzug in die Grand Finals. Fans dürfen sich auf hochkarätige Matches, bekannte Talente und spannende Watch Partys freuen.

Die Arena World Championship kehrt ab dem 3. Oktober für die finale Saison von The War Within zurück!

Macht euch auf die kommenden Schlachten gefasst, wenn die Arena World Championship erneut die größten Gladiatoren Azeroths beschwört, ihr Können unter Beweis zu stellen. Jedes Aufeinandertreffen stellt das Können, die Entschlossenheit und die Strategien der Besten der Besten auf die Probe, die um ihren Platz in den PvP-Geschichtsbüchern kämpfen.

Saison 3 der Arena World Championship besteht aus drei Qualifikations-Cups, in denen Teams Punkte sammeln. Im Anschluss rücken die drei Teams mit den meisten Punkten zum Höhepunkt des Wettbewerbs vor: die Grand Finals. Die folgenden fünf Top-Teams erhalten eine weitere Chance, groß rauszukommen, wenn sie sich der Herausforderung stellen und um den letzten freien Platz in den Grand Finals ihrer Region kämpfen.

So könnt ihr zuschauen und dabei sein

Erlebt jeden Moment live auf:

Ihr wollt die Action aus einer neuen Perspektive verfolgen? Viele eurer Lieblingsteilnehmer werden das Turnier streamen und euch während den Matches ihre eigene Perspektive bieten. Ihr könnt aber auch selbst ins Rampenlicht treten, über das Formular für Watch Partys euren eigenen Co-Stream für die AWC anmelden und die Action mit eurer Community teilen.

Diese Saison kehren Watch Partys für offene Qualifikationsrunden zurück! Tretet dem Discord-Kanal der AWC bei, um alle weiteren Details zu erhalten und für den Nervenkitzel der offenen Qualifikationsrunden einen Sitz in der ersten Reihe zu bekommen.

Details

Übertragungszeitraum: Cup 1: 3. bis 5. Oktober Cup 2: 10. bis 12. Oktober Cup 3: 17. bis 19. Oktober Gauntlet: 14. November Grand Finals: 15. bis 16. November

Beginn der Übertragung : 19:00 Uhr MESZ

: 19:00 Uhr MESZ Format: Doppel-K. o.-System, Best-of-Five. Grand Finals, Best-of-Seven.

Meldet euch noch heute an

Cup 1 hat bereits begonnen, aber die Anmeldung für die übrigen Cups ist noch offen. Registriert euch noch heute auf Raider.IO und sichert euch die Chance, das neue prestigeträchtige Banner des astralen Champions von Saison 3 zu erhalten, das exklusiv über die Teilnahme an der AWC erhältlich ist.

