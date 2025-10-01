WoW Legion Remix: Inhalte, Artefaktwaffen & Weltstufe Heroisch

Legion Remix ist ein temporäres Ereignis, das dir ermöglicht, die Legion-Erweiterung von World of Warcraft in einem völlig neuen Format zu erleben. Ab dem 8. Oktober kannst du mit neuen Mechaniken, überarbeiteten Belohnungen und gesteigertem Spielfortschritt durch altbekannte Inhalte reisen. In einem offiziellen Video stellt SignsOfKelani alle Neuerungen vor, die mit dem Event und dem Patch 11.2.5 auf dich zukommen.

Schneller Fortschritt und mächtige Charaktere

Remix-Charaktere sind deutlich stärker als im Standard-Spielmodus, was dir erlaubt, härtere Inhalte einfacher zu bewältigen. Die Kampagne verläuft in Phasen, die alle zwei Wochen neue Inhalte freischalten – inklusive Argus und des finalen Zeitlinien-Chaos. Am Ende wird das Event besonders chaotisch, wenn die Zeitlinie selbst zusammenbricht – ein Highlight für alle, die bis zum Schluss dabei bleiben.

Neue Artefaktwaffen und Eigenschaftsbäume

Du kannst spezielle Remixed-Artefaktwaffen sammeln, die einen frei wählbaren Eigenschaftsbaum enthalten. Die fünf Primärressourcen (Natur, Dämonisch, Arkan, Sturm, Heiliges Licht) bestimmen deinen Spielstil, ohne dich dauerhaft festzulegen. Du kannst Talente jederzeit kostenlos wechseln und so flexibel experimentieren. Zusätzlich kannst du Boni durch besonderen Schmuck verstärken oder Ressourcen kombinieren, um dir ein einzigartiges Setup zu bauen.

Die Weltstufe „Heroisch“ und ihre Herausforderungen

Ein neuer, optionaler Schwierigkeitsgrad namens Weltstufe Heroisch macht alle Inhalte in der offenen Welt herausfordernder. Gegner erhalten mehr Leben, verursachen mehr Schaden und verfügen über besondere affixartige Effekte. Die offene Welt wird dadurch vergleichbar mit Dungeons oder Schlachtzügen, inklusive gesteigerter Belohnungen.

Veränderte Dungeons: Anachronistische Schlüsselsteine

Die mythischen Schlüsselsteindungeons enthalten neue Affixe und viele bekannte Mechaniken aus der Legion-Zeit. Es gibt vier exklusive neue Modifikatoren namens Eternus’ Prüfungen, die für zusätzliche Herausforderung sorgen. Die unendliche Skalierung motiviert, neue Strategien zu testen und persönliche Grenzen auszureizen.

Tägliche Aufgaben durch „Ewige Forschung“

Mit über 100 Quests bietet die „ewige Forschung“ dir tägliche Aktivitäten wie Dämonenjagden, Sammelaufgaben oder das Abschließen von Dungeons. Du kannst mehrere Aufträge speichern und flexibel abarbeiten. Es ist auch möglich, Quests für bis zu sechs Tage anzusammeln und sie gesammelt zu erledigen.

Bronze als zentrale Währung für Belohnungen

Bronze ist die Hauptwährung für kosmetische Belohnungen wie Transmogs, Reittiere, Spielzeuge und mehr. Sie lässt sich durch fast alle Inhalte verdienen: Quests, Kämpfe, Erkundung, Minispiele, Berufe oder Schatztruhen. Bronze wird ausschließlich für kosmetische Gegenstände verwendet – du musst dich also nicht mehr zwischen Ausrüstungsverbesserungen und Sammelobjekten entscheiden.

Besonders spaßig: In späteren Phasen kannst du dich in eine Wyrmzunge verwandeln, durch Dämonen fliegen und so Bronzekugeln einsammeln. Diese Kugeln steigern sogar deine Bewegungsgeschwindigkeit – ideal für ein schnelles Loot-Rennen.

Der ewige Basar: Dein Hub in Legion Remix

Der zentrale Anlaufpunkt liegt auf einer schwebenden Insel vor Dalaran. Dort findest du Quests, Händler, Tutorials und kannst deine Weltstufe ändern oder Belohnungen eintauschen. Mit dem Gutschein von Nostwin teleportierst du dich jederzeit zurück, und wenn du deinen Ruhestein im Gasthaus platzierst, erreichst du den Basar besonders schnell.

Limitierte Belohnungen und kosmetische Highlights

Viele Sammlerstücke aus Legion feiern ihre Rückkehr, darunter violette Zauberschwingen, mythische Sets oder Sonderfarben für legendäre Waffen. Auch neue Items aus der Remix-Phase selbst stehen zur Verfügung – darunter von Azshara inspirierte Transmogs oder teufelserfüllte Klassenreittiere in mehreren Farbvarianten.

So nimmst du teil

Um mitzumachen, erstellst du einen Zeitläufer-Charakter. Es gibt fünf zusätzliche Charakterplätze pro Account. Diese Charaktere kannst du jederzeit in normale Charaktere umwandeln – aber dieser Schritt ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Zum Einstieg erwarten dich mehrere Tutorials, die wichtige Systeme wie das Himmelsreiten erklären. Auch wenn du länger pausiert hast, kannst du direkt loslegen und das volle Chaos genießen.

Weitere Informationen bekommst du in der allgemeinen Übersicht zu Legion Remix.

