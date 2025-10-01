WoW Twitch-Drop: Haustier Kleiner Grubert freischalten

In World of Warcraft kannst du dir aktuell das exklusive Haustier Kleiner Grubert über einen Twitch-Drop sichern. Vom 1. Oktober, 18:00 Uhr MESZ, bis zum 29. Oktober, 17:00 Uhr MEZ, erhältst du den Baby-Grubenlord, wenn du Streams zu WoW auf Twitch ansiehst und deinen Battle.net-Account richtig verbunden hast. Diese Aktion gilt für viele Regionen weltweit und bietet dir die Chance auf ein einzigartiges Haustier.

Schaut euch vom 1. Oktober, 18:00 Uhr MESZ, bis zum 29. Oktober, 17:00 Uhr MEZ, einen beliebigen World of Warcraft-Stream auf Twitch.tv an, um den Baby-Grubenlord Kleiner Grubert als Haustier zu erhalten.

Berechtigung

Um teilnehmen zu können, müsst ihr euren Twitch-Account auf https://account.battle.net/connections verbinden. Wenn ihr euer Passwort oder andere Einstellungen an eurem Twitch- oder Battle.net-Account geändert habt, müsst ihr eure Accounts erneut verbinden. Sobald das geschehen ist, könnt ihr frühestens in 7 Tagen einen neuen Twitch-Account erneut verbinden. Nachdem ihr eure Belohnungen auf Twitch abgeholt habt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr in der Battle.net-Region eingeloggt seid, für die ihr eure Drops erhalten wollt. Die Gegenstände werden an die Region geliefert, in der ihr euch zum ersten Mal einloggt. Nach dem Abholen kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ihr eure Belohnung(en) im Spiel erhaltet. In unseren häufig gestellten Fragen (FAQ) findet ihr weitere Informationen.

Wie verdiene ich mir Twitch-Drops?

Start: 1. Oktober, 18:00 Uhr MESZ

Ende: 29. Oktober, 17:00 Uhr MEZ

Schaut euch, während diese Twitch-Drops aktiv sind, auf einem beliebigen Kanal 4 Stunden Inhalte zu World of Warcraft an, um den Baby-Grubenlord Kleiner Grubert als Haustier zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie kann ich meine Battle.net- und Twitch-Accounts verbinden?

A: Loggt euch auf https://account.battle.net/connections in euren Battle.net-Account ein und klickt auf den „Verbinden“-Link für Twitch. Danach müsst ihr nur noch den Anweisungen folgen, um euch anzumelden und euren Twitch-Account mit Battle.net zu verbinden.

F: Mit welchen Geräten kann ich Drops verdienen und abholen?

A: Ihr könnt mit dem Webbrowser auf eurem PC/Mac oder mit der Twitch-App für Android oder iOS Drops verdienen und abholen. Für Twitch-Apps auf Spielkonsolen, Smart-TVs und andere TV-Apps werden Drops nicht unterstützt.

F: Muss ich die ganze Zeit denselben Kanal ansehen, um meine Drops zu verdienen?

A: Ihr könnt auf allen teilnahmeberechtigten Kanälen in der Kategorie World of Warcraft auf Twitch Fortschritte für eure Drops machen. Beispielsweise könnt ihr eine halbe Stunde lang einen Kanal ansehen und dann zu einem anderen wechseln, ohne Fortschritte zu verlieren. Außerdem könnt ihr eure Fortschritte nicht beschleunigen, indem ihr mehrere Kanäle gleichzeitig anseht.

F: Werde ich die Belohnungen von meinen Drops automatisch im Spiel erhalten?

A: Um eure Belohnungen zu erhalten, müsst ihr den Drop auf dem Kanal, den ihr gerade anseht, oder im Inventar des Menüs „Drops“ auf Twitch abholen.

F: Verfallen Belohnungen aus Twitch-Drops?

A: Verdiente Belohnungen aus Twitch-Drops verfallen sieben (7) Tage, nachdem sie abgeholt wurden, wenn kein Battle.net-Account verbunden wurde.

F: Wie erhalte ich als Streamer Twitch-Drops für meinen Kanal?

A: Ihr müsst nur sicherstellen, dass eure Twitch- und Battle.net-Accounts verbunden sind und dass ihr euch für Drops angemeldet habt (das findet ihr auf der Streamer-Startseite für Drops).

F: Welche Regionen sind für diese Twitch-Drops teilnahmeberechtigt?

A: Zu den teilnehmenden Regionen zählen Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Nahost, Afrika, Japan, Taiwan, Südostasien, Australien und Neuseeland.