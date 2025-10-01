World of Warcraft: Midnight Collector's Edition im Vorverkauf

Mit World of Warcraft: Midnight beginnt 2026 ein neues Kapitel der Weltenseelen-Saga. Die Collector's Edition ist ab sofort im Vorverkauf erhältlich und bietet dir exklusive Sammlerstücke, digitale Inhalte und einen 3-tägigen Vorabzugang. In der Story rund um Xal'atath kehrst du zurück nach Silbermond und stellst dich der Macht der Leere, die Azeroth bedroht.

Diese limitierte Edition richtet sich an Fans von WoW, die ein besonderes Erlebnis zur Veröffentlichung von Midnight suchen.

Das Abenteuer ruft euch nach Hause, wenn die Weltenseelen-Saga 20261 mit World of Warcraft®: Midnight™ fortgesetzt wird.

Haltet stand gegen die Mächte der Leere: Greift zu den Waffen und kehrt ins Elfenreich Silbermond zurück, denn Xal'ataths Invasion von Azeroth beginnt. Stellt euch dem Leerensturm, der die Welt in Dunkelheit zu hüllen droht.

Das World of Warcraft: Midnight Collector's Edition-Set kann jetzt vorbestellt werden und enthält eine Vielzahl seltener und kostbarer Gegenstände.

Bereitet euch auf eine epische Reise vor mit der limitierten Auflage der World of Warcraft: Midnight Collector's Edition, einer wahren Fundgrube von thematisch auf Midnight abgestimmten Gegenständen:

Die Kunst von Midnight (gebundene Ausgabe): Verfolgt die visuelle Entwicklung von Midnight und entdeckt die Konzepte, die die älteste und heimtückischste Macht in World of Warcraft zum Leben erweckt haben.

Sammlerpin: Fangt die Dualität von Licht und Leere mit dem Midnight-Sammlerpin ein, der Arator und Xal'atath zeigt.

Replik des Dunklen Herzens: Haltet die Macht der Leere in eurer Hand mit einer Replik des Dunklen Herzens, Xal'ataths kostbarstem Artefakt.

Behausungsgegenstände: Verschafft euch einen Vorsprung bei den Behausungsdekorationen mit den einzigartigen Objekten lichterfüllter Rundbau, leerenverderbter Rundbau, lichterfüllter Brunnen und leerenverderbter Brunnen für euer Zuhause.

Rüstungssets: Wenn die Nacht den Sonnenbrunnen umschließt, stehen einige vereint im Licht, während andere die Leere begrüßen. Trefft eure Wahl mit den Rüstungssets Gewandung des Lichtschreiters und Gewandung des Leerenschreiters.

Reit- und Haustiere: Zäumt das Licht oder zähmt den Schatten mit euren Drachenfalkenreittieren oder wählt das Reittier Leerenlichtwoge, dessen sich wandelnde Farbe sich vom finstersten Himmel abhebt. Eure Sammlung niedlicher Haustiere wächst mit Flatterhoffnung und Unheilsfeder weiter.

Game-Key für die Epic Edition: Verwendet den digitalen Key, um die Epic Edition von Midnight2 freizuschalten.

Zusätzliche Inhalte der Epic Edition3

Verbesserte Charakteraufwertung auf Stufe 80

3 Tage Vorabzugang zu Midnight 4

30 Tage Spielzeit

2.000 Händlerdevisen

Habt ihr bereits eine digitale Edition von Midnight vorbestellt? Kein Problem! Diese drei neuen Andenken können eurem Schatz trotzdem hinzugefügt werden. Beim Kauf der World of Warcraft: Midnight Collector's Edition erhaltet ihr für euren vorherigen Kauf eine Rückerstattung auf euer Battle.net®-Guthaben, die ihr im Spiel oder auf Battle.net einsetzen könnt.

Mehr Informationen findet ihr auf unserer Kundendienstseite.

Zusätzliche Händleroptionen für Einwohner von Australien und Neuseeland:

1Spätestens ab dem 30. Juni 2026 verfügbar. Spielzeit oder Abonnement für World of Warcraft erforderlich.

2Zukünftige Erweiterungen sind nicht im Kauf von WoW®: Midnight™ enthalten. Falls ihr bereits The War Within auf eurem Account habt, erhaltet ihr es nicht noch einmal.

3Gegenstände im Spiel und die verbesserte Charakteraufwertung auf Stufe 80 sind nicht in World of Warcraft® Classic verfügbar.

4Der 3 -tägige Vorabzugang zu Midnight kann durch Versandzeiten beeinträchtigt werden oder sich noch ändern. Nur für begrenzte Zeit. Die Spielzeit unterliegt möglichen Ausfällen und Zeitzonenunterschieden. Einige Features von Midnight werden während des Vorabzugangs nicht verfügbar sein.

5Wenn ihr die digitalen Midnight-Gegenstände und einen möglichen Vorabzugang schon vor Erhalt eurer Collector's Edition nutzen wollt, könnt ihr Midnight im Battle.net-Shop kaufen. Wenn Midnight (die Base, Heroic oder Epic Edition) über den Battle.net-Shop gekauft und später ein Code für die Collector's Edition eingelöst wird, werden die Kosten des ursprünglichen digitalen Kaufs als Guthaben für Battle.net rückerstattet, solange der Code für die Collector's Edition vor dem 31. Dezember 2026 eingelöst wird. Wenn ihr ein Boxaufwertungsprodukt gekauft habt (z. B. von der Base zur Epic Edition), werden euch die Kosten für die Aufwertung nicht automatisch als Battle.net-Guthaben erstattet. In diesem Fall könnt ihr über Battle.net den Blizzard-Kundendienst kontaktieren, um eine Gutschrift für eure Boxaufwertung zu erhalten.