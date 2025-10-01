WoW Midnight: Neues Reisen-Feature im Abenteuerführer

Mit der Erweiterung Midnight führt World of Warcraft ein neues Feature ein, das dir hilft, deine Fortschritte besser zu verfolgen: den Reiter „Reisen“ im Abenteuerführer. Dieses Tool bündelt alle wichtigen Informationen über Ruhmstufen, Tiefen und Belohnungen und sorgt für mehr Übersichtlichkeit beim Erkunden von Azeroth und darüber hinaus.

Ob als Freizeitabenteurer oder Komplettist – mit dem Reiter „Reisen“ in WoW: Midnight kannst du deinen Fortschritt ab sofort strukturierter erleben und deine Abenteuer in Azeroth noch gezielter planen.

Setzt euch auf sinnvolle Weise mit den Inhalten von World of Warcraft auseinander, dank dem brandneuen Reiter im Abenteuerführer: Reisen. Mit der Veröffentlichung von Midnight könnt ihr euren Fortschritt im Spiel damit auf ganz neue Art verfolgen. Der Reiter „Reisen“ im Abenteuerführer ermöglicht es euch, Ruhmstufe, Tiefen und Beutejagdfortschritt auf intuitive und modernisierte Art und Weise an einem einzelnen Ort zu verfolgen. Es gibt sogar einen Shortcut, um eure Belohnungen der Großen Schatzkammer anzuzeigen. Wo früher eurer Fortschritt in der Ruhmleiste angezeigt wurde, findet ihr jetzt ein ganz neues Menü mit Reitern vor. Diese wurden für eine bessere Übersichtlichkeit unterteilt und ermöglichen es euch, euren Fortschritt durch Aktivitäten und euren Ruf bei den Völkern von Midnight und darüber hinaus zu verfolgen. Wichtigste Änderungen und Features Zentrale Fortschrittsverfolgung : Der Reiter „Reisen“ bündelt all eure fortschrittsbezogenen Informationen und macht es einfacher, euren Fortschritt bei Aktivitäten und euren Ruf bei den Völkern in Midnight und vorherigen Erweiterungen zu verfolgen.

: Der Reiter „Reisen“ bündelt all eure fortschrittsbezogenen Informationen und macht es einfacher, euren Fortschritt bei Aktivitäten und euren Ruf bei den Völkern in Midnight und vorherigen Erweiterungen zu verfolgen. Einbindung von Tiefen: Der Reiter „Tiefen“ wird vom Dungeonbrowser in das Menü „Reisen“ verschoben. Spieler können ihren Tiefengefährten jetzt direkt im Abschnitt „Tiefen“ des Reisenmenüs konfigurieren, was den Vorgang vereinfacht. Ein Blick in die Zukunft Während sich World of Warcraft stetig weiterentwickelt, zeigt die Einführung des neuen Reiters „Reisen“ die Bemühungen von Blizzard, die Zugänglichkeit und die allgemeine Benutzeroberfläche weiter zu verbessern. Ganz gleich, ob ihr Komplettisten oder Freizeitabenteurer seid, mit diesem Feature könnt ihr eure Reise durch Azeroth und darüber hinaus auf strukturiertere Art und Weise nachvollziehen. Reisen in der Alpha Für die Teilnehmenden der öffentlichen Alpha 1 werden nur Ruhmstufen vorheriger Erweiterungen und Tiefen von Midnight verfügbar sein. Die Gestaltung des Menüs „Reisen“ ist noch nicht abgeschlossen, und ihr könnt in zukünftigen Updates mit weiteren visuellen Verbesserungen rechnen. Verfolgt euer Abenteuer in World of Warcraft: Midnight, indem ihr in das Feature „Reisen“ eintaucht und seht, wie weit eure Legenden reichen!

Quelle: Blizzard

