WoW Midnight: Neue Spitzentalente und Höchststufe 90

Mit World of Warcraft: Midnight erreicht die beliebte MMO-Welt ein neues Power-Level. Die Erweiterung hebt die Maximalstufe auf 90 an und führt mit den Spitzentalenten ein innovatives Feature ein. Diese erweitern die Spezialisierungsbäume und sorgen für deutlich mehr Tiefe im Gameplay. Zusätzlich erhalten Heldentalente und Klassentalente neue Punkte – ideal für alle, die sich kreativ entfalten wollen.

Mit der Veröffentlichung von Midnight öffnet sich ein neuer Pfad ins Abenteuer und die Höchststufe wird auf 90 angehoben. Im Zusammenhang mit diesen zusätzlichen Stufen erweitern wir außerdem die Talentbäume um spannende neue Fähigkeiten und führen ein neues Feature, die Spitzentalente, ein.

Erweiterte Talentbäume für die Stufen 81 bis 90

In Midnight erweitern wir mit der Einführung der Spitzentalente unsere Talentbäume um spannende neue Heldentalente und Spezialisierungsbäume. Insgesamt werden mit den neuen Stufenaufstiegen zehn neue Talentpunkte auf die verschiedenen Talentbäume verteilt. Dabei erhalten Klassentalente und Heldentalente je drei und Spezialisierungstalente vier neue Punkte. Sehen wir uns diese Updates nun genauer an!

Spezialisierungsbäume und Spitzentalente

Unsere Spezialisierungsbäume werden mit der Einführung der Spitzentalente auf besonders einzigartige Weise erweitert. Diese Spitzentalente sollen – wie der Name schon sagt – die Spitze unserer Spezialisierungsbäume darstellen und noch mehr Fantasie und Spannung als normale Talente bringen. Im Gegensatz zu Heldentalenten, die sich auf neue Aspekte von Klassen fokussierten, konzentrieren sich Spitzentalente auf die grundlegende Fantasie hinter jeder Spezialisierung und verfeinern das Grundgameplay auf völlig neue Weise.

Spitzentalente werden zum ersten Mal beim Erreichen von Stufe 81 freigeschaltet und sind unterhalb des (aktuell) letzten Abschnitts des Spezialisierungsbaums verfügbar. Sie werden insgesamt vier Spezialisierungstalentpunkte kosten. Der erste Punkt wird dabei für ein erstes Schlüsseltalent ausgegeben, das einen großen Kraftanstieg gewährt und neues Gameplay einführt. Der nächste Zwei-Punkte-Knoten verstärkt entweder das Spitzentalent oder einige Kernfähigkeiten der Spezialisierung. Der letzte Punkt wird in ein Schlusstalent investiert, das das Spitzentalent zu einem Gesamtpaket vervollständigt.

Erweiterte Heldentalente

Auch die Heldentalente werden in Midnight erweitert: Jeder Talentbaum erhält drei neue Talentpunkte und Knoten. Diese Punkte werden in einer zusätzlichen Spalte hinzugefügt. Sobald die Höchststufe erreicht ist, wird der gesamte Heldentalentbaum ausgefüllt sein. Keiner dieser neuen Heldentalentknoten wird Unterstützung oder Verteidigung verbessern.

Der Klassenbaum wächst

Wir fügen dem Basisklassenbaum drei neue Talentpunkte hinzu, die für die ersten beiden Knoten verwendet werden können. Das bedeutet, dass die Anzahl der Punkte, die für den letzten Knoten benötigt werden, von 20 auf 23 ansteigt. Diese Änderung tritt jedoch erst mit der Veröffentlichung der Erweiterung Midnight in Kraft und hat keine Auswirkung auf das Inhaltsupdate, das vor der Erweiterung erscheint.

Spieltests & Feedback

Viele der Spitzentalente werden in der Alpha von Midnight sofort zum Testen verfügbar sein und können mithilfe von Spezialisierungsbaumpunkten im letzten Knoten des Spezialisierungsbaums ausgewählt werden. Die aktuelle Benutzeroberfläche ist ein Platzhalter für Testzwecke und wird später in der Entwicklung durch die fertige Version ersetzt. Wie bei jedem Testzyklus werden wir mit der Zeit weitere Spitzentalente zum Testen hinzufügen. Nicht alle werden zum Start des Alpha-Tests verfügbar sein.

Die Spieler werden ihre vier neuen Spitzentalente beliebig auswählen können. Die Punkte können ohne Beschränkung überall eingesetzt werden. Wir werden den Test während der Entwicklung von Midnight genau im Auge behalten, um sicherzustellen, dass wir unsere Ziele hinsichtlich der Spielbalance der Spitzentalente für jede einzelne Spezialisierung erreichen.

Hier sind einige Fragen zu den Spitzentalenten und den Stufenaufstiegen von 81 bis 90, die wir während des Alpha-Tests gerne von den Spielern beantwortet haben möchten:

Wie sehr beeinflusst euer Spitzentalent eure Spielerfahrung, wie aufregend ist es und wie stark zahlt es auf die Spielfantasie ein?

Erfüllen eure Spitzentalente und Heldentalente die Anforderungen an die Zugänglichkeit, die wir in unserem Artikel Kampf für alle in Midnight definiert haben?

Gibt es Fälle, in denen ihr euer Spitzentalent nicht auswählen würdet?

Sorgt das Spitzentalent für die übermäßige Bevorzugung eines bestimmten Talent-Builds oder Heldentalentbaums?

Wir haben unten einige Beispiele von Spitzentalenten vorbereitet, die im ersten Alpha-Test verfügbar sein werden. Schaut ins Alpha-Test-Forum, um die vollständige Liste zu sehen.

Todesritter: Blut

Spitzentalente: Tanz der Mitternacht Während 'Tanzende Runenwaffe' aktiv ist, habt ihr beim Parieren eine Chance, euren nächsten 'Herzstoß' kostenlos zu wirken und 150 % erhöhten Schaden zu verursachen. Für jede aktive 'Tanzende Runenwaffe' wird euer verursachter Schaden um 4/8 % erhöht und euer erlittener Schaden um 2/4 % verringert. Wenn ihr eine Rune verbraucht, besteht eine Chance, 6 Sek. lang eine 'Tanzende Runenwaffe' an eure Seite zu beschwören.



Druide: Wiederherstellung

Spitzentalente: Immerblüte 'Blühendes Leben' wird alle 5 Sek. bis zu 3-mal gestapelt. 30 % der Heilung von 'Blühendes Leben' breitet sich auf 2 Verbündete innerhalb von 30 Metern aus. Wenn ihr 'Seele des Waldes' verbraucht, wird 'Blühendes Leben' zu einer 'Blütenraserei', die in schneller Reihenfolge 8-mal hintereinander erblüht.



Magier: Arkan

Spitzentalente: Berührung des Erzmagiers 'Berührung der Magi' sammelt 5 % zusätzlichen Schaden und erhält 1 zusätzliche Aufladung. Arkane Aufladungen erhöhen zusätzlich den Schaden von 'Arkanschlag', 'Arkaner Puls' und 'Arkanbeschuss' um 15/30 %. Wenn 'Berührung der Magi' explodiert, hinterlässt es eine pulsierende Rune am Zielort, die Gegnern in der Nähe im Verlauf von 6 Sek. 25 % ihres Schadens zufügt. Bei eurem ersten Ziel von 'Berührung der Magi' wird der verursachte Schaden um 100 % erhöht.



Wir freuen uns schon auf euer Feedback und darauf, gemeinsam mit euch Midnight zu erleben!