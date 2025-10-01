WoW Midnight: Arator, Relikte des Lichts & Arkantine

In World of Warcraft führt dich die Erweiterung Midnight in eine spannende Questreihe an der Seite von Arator, dem Sohn von Turalyon und Alleria Windläufer. Gemeinsam reist ihr über Kontinente, um Relikte des Lichts zu finden und neue Orte in Azeroth zu erkunden. Dabei lernst du die Arkantine kennen – eine besondere Zuflucht für Abenteurer von Horde und Allianz.

Begleite Arator in einer neuen Questreihe von Midnight und erlebe seine Geschichte rund um Familie und Licht.

von und erlebe seine Geschichte rund um Familie und Licht. Rekrutiere Arator auf Bitten von Alonsus Faol für eine kontinenteübergreifende Suche nach Relikten am Sonnenbrunnen.

am Sonnenbrunnen. Erkunde bekannte Orte wie die Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts , das Scharlachrote Kloster und Hammerfall in neuer Perspektive.

, das und in neuer Perspektive. Erlebe den Höhepunkt von Arators Weg im Schatten des Schwarzfels gemeinsam mit den Söhnen Lothars.

gemeinsam mit den Söhnen Lothars. Entdecke die Arkantine , einen warmen Zufluchtsort für Horde und Allianz mit wechselnden Besuchern und neuen Quests.

, einen warmen Zufluchtsort für Horde und Allianz mit wechselnden Besuchern und neuen Quests. Erhalte am Ende der Questreihe „Arators Weg“ den Schlüssel zur Arkantine , um jederzeit zurückzukehren.

, um jederzeit zurückzukehren. Bereite dich auf die bevorstehende Konfrontation mit Xal'atath und der Leere vor.

Einer der verfügbaren Wege der Kampagne von Midnight führt die Spieler in eine neue Questreihe an der Seite von Arator, dem Sohn von Turalyon und Alleria Windläufer. Auf Bitten von Alonsus Faol rekrutiert ihr Arator für ein mehrere Kontinente übergreifendes Abenteuer, um Relikte des Lichts zu suchen, die von Priestern und Paladinen am Sonnenbrunnen genutzt werden, wenn ihnen die Reserven ausgehen. Arators Mission bringt neue Erfahrungen an vertraute Orte, während er zugleich einen metaphorischen Weg beschreitet, auf dem er sich mit seinen Beziehungen zu seiner Familie und zum Licht auseinandersetzt. Ihr (und Arator) auf großer Tour Hier sind nur einige der Orte, die ihr erkunden werdet. Sucht die Relikte der ersten Paladine in der Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts und verteidigt sie gegen den Angriff der Geißel.

und verteidigt sie gegen den Angriff der Geißel. Kämpft euch durch die verdunkelten Korridore des Scharlachroten Klosters , um jene zur Ruhe zu betten, die das Licht für ihre hasserfüllten Taten missbrauchen würden.

, um jene zur Ruhe zu betten, die das Licht für ihre hasserfüllten Taten missbrauchen würden. Arbeitet mit Sonnenläufer Dezco in Hammerfall zusammen und helft Arator, zu erkennen, was für ein Paladin er werden möchte. Arators Geschichte erreicht ihren Höhepunkt im Schatten des Schwarzfels, wo er sich gemeinsam mit den Söhnen Lothars dem Gewicht des Vermächtnisses seines Vaters stellen und ein für alle Mal entscheiden muss, welchen Weg er als Diener des Lichts einschlägt. Am Ende eurer Reise begegnet ihr auch erstmals der Arkantine. Sie ist ein Zufluchtsort für die Erschöpften, ein Treffpunkt und ein Gasthaus für Horde wie Allianz. Welchen Weg ihr auch wählt, alle führen unausweichlich zu einer bevorstehenden Konfrontation mit Xal'atath und der Leere. Wir freuen uns darauf, euch in Azeroth zu begrüßen!

Quelle: Blizzard

Die ursprünglich im Comic „Jahreszeiten“ eingeführte Arkantine ist zu einer nicht mehr allzu geheimen Zuflucht sowohl für die Horde als auch für die Allianz geworden. Zwischen ihren gemütlichen Wänden pulsiert das Leben mit fröhlicher Musik, dem Gelächter zwischen Freunden und den Erinnerungen an vergangene Abenteuer. Wo die Leere trostlos und kalt ist, ist die Arkantine das Gegenteil: ein warmer Funken im Herzen eines jeden Gastes. Sie ist ein Ort zum Ausruhen und zum Beisammensein, an dem man die Atmosphäre einer betriebsamen Schenke in sich aufsaugen kann. Und doch findet euch das Abenteuer auch hier. Von Zeit zu Zeit schauen vertraute Gesichter vorbei, bieten euch Quests an, erzählen Geschichten und senden euch auf der Suche nach Relikten ihrer Vergangenheit weit nach Azeroth hinaus. Ihr werdet neun verschiedenen Gruppenrotationen von Besuchern begegnen und nie wissen, auf wen ihr als Nächstes trefft. Kehrt in vertraute Landstriche zurück, um dort neue Perspektiven zu entdecken, und verdient Belohnungen, die dem Gasthaus den Charme der weiten Welt und eurer Behausung darauf abgestimmte Dekorationen verleihen. Um sie zu betreten, benötigt ihr einen Schlüssel zur Arkantine, der euch am Ende der Questreihe „Arators Weg“ erwartet. Der aus den Überresten Dalarans geschmiedete Schlüssel kann euch zur Arkantine zurückbringen, wann immer ihr eine Atempause vom endlosen Kampf gegen Xal'atath und ihre schlaflose Armee benötigt. Ob ihr nun dort seid um zu entspannen, alte Freundschaften zu erneuern, zuzuhören oder historische Geschichten kennenzulernen, das beste Gasthaus nicht von dieser Welt ist nur eine Schlüsselumdrehung entfernt!

Quelle: Blizzard

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.