Midnight Q&A: Housing, Klassen, Add-ons erklärt

World of Warcraft: Midnight bringt tiefgreifende Neuerungen, die viele Spielsysteme gleichzeitig betreffen. Game Director Ion Hazzikostas, Associate Game Director Paul Kubit und Design Director Maria Hamilton stellten sich gemeinsam mit Community Manager Randy Jordan den wichtigsten Fragen aus der Community – und lieferten dabei exklusive Einblicke in geplante Features und Designentscheidungen.

Die Fragerunde liefert konkrete Details zum Wohnsystem, zur Lore der Blutelfen und Trolle, zu technischen Umstellungen bei Add-ons und zu neuen Fortschrittsmechaniken. Wer wissen will, wie sich WoW mit Midnight weiterentwickelt, erhält hier einen umfassenden Überblick – direkt aus erster Hand.

Spielerunterkünfte in Midnight – Housing-System im Detail

Mit Midnight führt World of Warcraft ein umfassendes Housing-System ein, das sich fest in die Spielwelt integriert. Die Grundstücke befinden sich je nach Fraktion am Rand von Stormwind oder Orgrimmar und orientieren sich optisch an der jeweiligen Umgebung. Während Nachbarschaften fraktionsübergreifend bewohnt werden können, bleiben Außendesign und Atmosphäre an den Standort gebunden.

Beim Dekorieren stehen dir Möbelstücke aus verschiedenen Quellen zur Verfügung – etwa durch Erfolge, Berufe oder Kampagnenfortschritt. Zu Beginn verzichtet Blizzard bewusst auf Einrichtungsgegenstände im Handelsposten, um Interessenkonflikte mit Reittieren oder Transmogs zu vermeiden. Sammler können ihre Fortschritte bald auch über eine offizielle Übersicht im Blog und im Spiel nachverfolgen.

Der Umzug in andere Grundstücke oder Nachbarschaften ist jederzeit möglich. Dein Haus wird dabei vollständig gespeichert und an neuer Stelle wiederhergestellt. Technisch anspruchsvoll ist derzeit die Darstellung von Haustieren, Reittieren und Alts im eigenen Heim – diese Features sind geplant, aber noch nicht zum Start verfügbar.

PvP-Überarbeitungen – Training Grounds, Belohnungen & War Mode

Blizzard führt mit Midnight neue Maßnahmen ein, um PvP für Einsteiger zugänglicher zu machen. Die Training Grounds ermöglichen es dir, in bestimmten Schlachtfeldern gemeinsam mit anderen Spielern gegen spielkontrollierte Gegner anzutreten. Dadurch entsteht ein entspannterer Einstieg in PvP-Inhalte ohne sofort gegen sehr erfahrene Gegner antreten zu müssen.

Für die erste Season von Midnight wurde die Rating‑Schwelle für Top‑Belohnungen von 2400 auf 2300 abgesenkt. Die Entwickler prüfen weiterhin die Belohnungsstruktur insgesamt und beabsichtigen, Anpassungen über Patches vorzunehmen, ähnlich wie bei vorherigen Überarbeitungen anderer Systeme.

Der Kriegsmodus erhält mit der Zone im Voidtorm‑Bereich eine deutlich größere Spielfläche, die im Spiel als Slayer’s Rise beziehungsweise Layer’s Rise sichtbar wird. In diesem Gebiet sind spezielle Weltquests und PvP‑Aktivitäten geplant, sodass sich in dieser Region PvP‑orientierte Inhalte und Grundspielinhalte überschneiden.

Klassensysteme, Talente und visuelle Anpassungen

Mit Midnight führen die Entwickler neue visuelle Effekte für bestimmte Fähigkeiten ein. Besonders die neuen Apex-Talente am unteren Ende der Talentbäume fallen durch auffällige Animationen auf. Ein Beispiel ist die Frost-Magier-Fähigkeit, bei der eine frostige Hand Gegner verfolgt und angreift. Auch Disziplin-Priester erhalten mit Void Shield eine neue Schild-Optik, die ihren Bezug zur Leere visuell unterstreicht.

Für Dämonenjäger bringt die neue Spezialisierung „Devourer“ eine umfassende Umgestaltung mit sich. Statt Fel-Energie nutzen diese Kämpfer Leerenkräfte, was sich in den Effekten sämtlicher Fähigkeiten widerspiegelt. Diese Ästhetik betrifft auch Fähigkeiten, die sonst von allen Spezialisierungen gemeinsam genutzt werden.

Weitere neue Heil- oder Tank-Spezialisierungen sind derzeit nicht geplant. Das Support-Rollen-Konzept wird fortgeführt, insbesondere bei Verstärkungs-Hexern. Ein Ausbau auf andere Klassen steht aktuell nicht zur Debatte, ist jedoch langfristig denkbar, sofern Balance und Rollenvielfalt gewahrt bleiben.

Völker, Lore und neue spielbare Rassen

In Midnight stehen Blutelfen und Trolle im Zentrum der Handlung. Während die Blutelfen gegen die Mächte der Leere am Sonnenbrunnen kämpfen, rücken die Trolle durch die Ammani-Kampagne in den Fokus. Diese liefert neue kosmetische Optionen wie Hautfarben und Frisuren für Dunkelspeertrolle, die durch den Storyfortschritt freigeschaltet werden.

Mit den Heranir wird außerdem ein neues spielbares Volk eingeführt. Die Entscheidung basiert auf ihrer bisherigen Präsenz in der Geschichte sowie ihrer Relevanz für den aktuellen Handlungsbogen. Zum Start sind sie in der dreitägigen Vorabzugangsphase noch nicht spielbar, um gleiche Voraussetzungen für alle Spieler zu gewährleisten.

Weitere bekannte Völker wie die Draenei oder die Verlassenen erhalten kleinere Auftritte. Die östlichen Königreiche werden durch neue Tunnelverbindungen ergänzt, die Regionen wie Zul’Gurub, Silvermoon und die angrenzenden Ländereien besser miteinander verbinden. Auch klassische Figuren wie Alonsus Faol kehren in bestimmten Erzählsträngen zurück.

Delves und Szenarien – was Midnight verändert

In Midnight sind Delves erneut fester Bestandteil der Kampagne. Bestimmte Varianten werden dabei direkt in die Hauptgeschichte eingebunden und verfolgen konkrete Ziele. Diese Story-Versionen der Delves sind an bestimmte Aufgaben gekoppelt und unterscheiden sich je nach Fortschritt innerhalb der Kampagne.

Gleichzeitig gibt es strukturelle Neuerungen. Einige Delves finden in Außenzonen statt und erlauben dadurch die Nutzung von Bodenreitieren. Auch die Begleiter ändern sich: Statt Brann begleitet dich nun Val Sanguinar, die einen ernsteren und kämpferischeren Ansatz mitbringt.

Basierend auf Spielerfeedback wurden bestimmte Mechaniken überarbeitet. Unterwasserdelves sowie das Totemwurf-Feature entfallen vollständig. Damit sollen Frustelemente reduziert und die Dynamik der Inhalte verbessert werden. Auch Puzzles und Missionsziele erhalten in Midnight eine größere Vielfalt.

Technische Systeme und Interface-Neuerungen

Mit dem Start von Midnight wird die Add-on-API grundlegend überarbeitet. Add-ons können künftig keine Echtzeit-Kampfinformationen mehr auslesen. Ziel dieser Änderung ist ein einheitlicheres Spielerlebnis, bei dem externe Tools nicht länger Voraussetzung für den Erfolg in Raids oder Dungeons sind. Blizzard passt die Encounter-Designs entsprechend an und wird offizielle UI-Verbesserungen bereitstellen.

Dazu gehören Boss-Timer, Warnsysteme, Namensplattenerweiterungen und ein Cooldown-Manager direkt im Interface. Auch die Raidframes erhalten Verbesserungen, insbesondere mit Blick auf Heilklassen, die Zustände wie HoTs besser sichtbar machen sollen. Add-ons bleiben weiterhin anpassbar, können aber keine Mechaniken mehr automatisiert interpretieren.

Für Individualisierung gibt es weiterhin zahlreiche Optionen. Die neue API behandelt sensible Kampfdaten als Blackbox, während Add-ons deren Darstellung visuell beeinflussen können. Ästhetische Elemente wie Farben, Rahmen, Positionen und Schriftarten bleiben vollständig anpassbar und können wie gewohnt in das Interface integriert werden.

Housing und Berufe – Handwerk in allen Erweiterungen

Mit Midnight erweitert Blizzard die Handwerksmöglichkeiten um Wohnobjekte, die mit Berufen aus allen bisherigen Erweiterungen hergestellt werden können. Dabei ist es möglich, Dekorationsgegenstände aus früheren Add-ons zu fertigen und diese für den eigenen Hausbau zu verwenden. Diese Items bringen beim Herstellen auch Berufserfahrung in der jeweiligen Erweiterung.

Die genaue Menge an Erfahrung hängt vom Komplexitätsgrad des jeweiligen Gegenstands ab. Während einfache Möbel möglicherweise nur geringe Fortschritte bringen, ermöglichen aufwendigere Objekte einen schnelleren Aufstieg im Beruf. So wird das Housing-System gleichzeitig zu einem Werkzeug für das Leveln von Handwerksberufen.

Diese Neuerung erleichtert nicht nur den Zugang zu älteren Berufen, sondern verbindet sie auch sinnvoll mit aktuellen Spielinhalten. Durch die Integration in das Housing erhält das Crafting eine langfristige Relevanz und macht gesammelte Materialien aus vergangenen Add-ons wieder nützlich.

Fortschrittssysteme – Valor-Steine und Item-Upgrades

Mit Midnight wird das bestehende Aufwertungssystem für Ausrüstung überarbeitet. Die bisher genutzten Valor-Steine entfallen vollständig, da sie als zusätzliche Komplexität im aktuellen System wahrgenommen wurden. Künftig genügen die Wappen, um Items aufzuwerten und Fortschritt zu erzielen.

Ein weiteres Ziel ist die bessere Lesbarkeit der Upgrade-Pfade. Deshalb soll jede Wappen-Stufe klar einem bestimmten Item-Track zugeordnet werden. Die Entwickler behalten dabei die Balance zwischen Zufallsbelohnungen und kontrollierter Charakterentwicklung im Blick.

Die Umstellung soll keine spürbare Erhöhung der Spielzeit oder Schwierigkeit mit sich bringen. Stattdessen soll der Fortschritt transparenter gestaltet werden, ohne dass zusätzliche Währungen gesammelt werden müssen. Damit entfällt ein häufiger Kritikpunkt an den vorherigen Seasons.

Spielumgebung, Story und künftige Inhalte

Midnight setzt stark auf bekannte Orte wie Silvermoon und Everong, die überarbeitet und in neuem Glanz präsentiert werden. Diese Regionen werden durch neue Tunnelverbindungen an die östlichen Königreiche angeschlossen und damit sinnvoll in die Spielwelt integriert. Spieler erleben, wie sich klassische Zonen im Lauf der Jahre verändert haben.

Auch die Geschichte der Verlassenen wird weitergeführt. In den neuen Gebieten tauchen vertraute Figuren wie Alonsus Faol auf und interagieren mit Charakteren wie Erator oder Leadrin. Neben diesen Entwicklungen erhalten auch die Blutelfen und Trolle neue erzählerische Schwerpunkte, die sich in der Kampagne entfalten.

Ein vollständiges World-Revamp ist derzeit nicht geplant. Die Entwickler verfolgen stattdessen das Ziel, bestehende Regionen gezielt zu modernisieren, wenn es zur Geschichte passt. Diese Herangehensweise ermöglicht neue Inhalte in bekannten Landschaften und schafft erzählerische Tiefe im laufenden Weltenbau.

Soziale Features und Anti-Toxizitätsmaßnahmen

Mit Midnight setzt Blizzard verstärkt auf soziale Integration im Spiel. Gilden erhalten über das neue Housing-System die Möglichkeit, eigene Nachbarschaften zu gründen. Diese können als sozialer Treffpunkt dienen und die Bindung untereinander stärken – über das Gruppenspiel hinaus.

Im Fokus steht auch die Verbesserung des Umgangs mit toxischem Verhalten. Die Entwickler arbeiten an besseren Meldesystemen und Realtime-Moderation, um Störenfriede schneller identifizieren und ausschließen zu können. Gleichzeitig wird betont, dass viele Konflikte aus unterschiedlichen Spielzielen und Erwartungshaltungen resultieren.

Deshalb soll die Gruppensuche gezielter passende Mitspieler zusammenbringen. Ob du effizient durch Dungeons willst oder mit Geduld lernst – Systeme zur Spielervermittlung sollen dir künftig helfen, Gleichgesinnte zu finden. So sollen Konflikte reduziert und der Spielspaß für alle erhöht werden.

Fertige Sammlungsübersichten, Minispiele und Fun-Elemente

Zum Start von Midnight plant Blizzard eine umfassende Übersicht über sammelbare Housing-Dekorationen. Diese wird im Spiel und über einen Blog verfügbar sein und zeigt dir, welche Möbel du bereits besitzt und wo du weitere freischalten kannst. Damit wird die Vorbereitung auf das Housing erleichtert, noch bevor es live geht.

Zusätzlich wird das System schrittweise erweitert. Ein Beispiel ist der Wunsch aus der Community nach einem funktionalen Bücherregal, das gesammelte Ingame-Bücher aufnehmen und anzeigen kann. Zwar ist diese Funktion zum Launch nicht verfügbar, aber laut Entwicklern ein spannender Vorschlag für spätere Erweiterungen.

Auch in puncto Unterhaltung liefert Midnight neue Inhalte. In Zul’Gurub erwartet dich ein Minispiel im Stil des Ammani-Abyss, bei dem du im Wasser auf trolltypische Weise Fischen gehen kannst. Solche Fun-Elemente sollen die Spielwelt auflockern und zusätzliche Abwechslung in die Erkundung bringen.

Klassenfantasie und Spezialisierungsdesign in Midnight

Mit Midnight erweitert Blizzard die Klassenvielfalt nicht durch neue Rollen, sondern durch gezielte Spezialisierungen. So erhalten Dämonenjäger mit der Devourer-Spezialisierung eine Variante, die Leerenkräfte statt Fel-Magie nutzt. Diese Entscheidung bringt nicht nur visuelle Änderungen, sondern unterstreicht auch die erzählerische Tiefe der Klasse.

Weitere Klassen erhalten neue Apex-Talente mit speziellen Animationen und Effekten – etwa eine frostige Hand für Frostmagier oder ein Leeren-Schild für Disziplinpriester. Die Entwickler legen Wert darauf, dass solche Anpassungen zur bestehenden Klassenfantasie passen, ohne den Kern der Klasse zu verändern.

Das Support-Rollenkonzept wird weitergeführt, bleibt aber vorerst exklusiv für die Verstärkungs-Spezialisierung. Eine Ausweitung auf andere Klassen ist aktuell nicht geplant, steht aber zur Diskussion, wenn sich das System langfristig gut integriert und ausbalanciert darstellen lässt.

Spielerwünsche und Designentscheidungen hinter Midnight

Die Entwicklung von Midnight zeigt deutlich, dass Blizzard gezielt auf Spielerwünsche reagiert – aber immer unter Berücksichtigung technischer und konzeptioneller Grenzen. Ein oft genannter Wunsch war es, eigene Charaktere aus der Warband in Follower-Dungeons mitzunehmen. Zwar ist das technisch noch nicht möglich, doch die Entwickler betonen, dass man aktiv an Lösungen arbeitet.

Auch bei der Entscheidung, welche Völker als spielbar eingeführt werden, steht nicht nur der Wunsch der Community im Vordergrund, sondern auch der Aufwand für langfristige Entwicklung. Neue Rassen wie die Heranir nutzen vorhandene Skelette, um Ressourcen effizient einzusetzen. Für vollständig neue Modelle müssten dauerhaft Anpassungen für jede künftige Rüstung erfolgen.

Bei Features wie dem Housing oder Add-ons setzt Blizzard bewusst auf Feedback nach Veröffentlichung. Spielerideen wie funktionale Bücherregale oder Alts im Haus sind bereits im Gespräch, aber sollen erst dann priorisiert werden, wenn sich der tatsächliche Bedarf in der Praxis zeigt.

Legendäre Gegenstände, UI-Anpassungen und Add-on-Zukunft

Zum Start von Midnight wird es keine neuen legendären Items geben. Blizzard möchte verhindern, dass solche Gegenstände zu erwartbaren Routinen werden. Stattdessen sollen sie dann eingeführt werden, wenn sie erzählerisch und spielerisch wirklich relevant sind. In späteren Patchinhalten könnte es wieder legendäre Belohnungen geben – abhängig von der Entwicklung der Geschichte.

Im Bereich der Benutzeroberfläche gibt es zahlreiche Verbesserungen. Neue Systeme wie Boss-Timer, Cooldown-Anzeigen und bessere Raidframes sind direkt im Spiel integriert. Diese sollen Add-ons wie DBM oder Details nicht ersetzen, aber für viele Spieler eine komfortable Alternative darstellen. Besonders Heiler profitieren von mehr Übersicht und Sichtbarkeit von HoTs und Debuffs.

Gleichzeitig wurde der Zugriff auf Echtzeit-Kampfinformationen aus der Add-on-API entfernt. Damit sollen externe Tools nicht länger Voraussetzung für Erfolg in Gruppeninhalten sein. Optische Anpassungen wie Farben, Positionen oder Rahmen bleiben jedoch weiterhin vollständig möglich und erwünscht.

