Blizzard entfernt Combat-Addons in Midnight komplett

Mit World of Warcraft: Midnight verändert sich der Umgang mit Combat-Addons grundlegend. Bereits im Pre-Patch der Erweiterung werden kampfbezogene Addons deaktiviert, was unmittelbare Auswirkungen auf Raids, Dungeons und PvP-Situationen hat. Blizzard reagiert damit auf die fortschreitende Automatisierung von Bosskämpfen und will das Spielerlebnis stärker auf Koordination im Team ausrichten. Betroffen sind unter anderem Tools wie WeakAuras, Boss-Mods und andere Automatisierungshilfen, die bisher eine zentrale Rolle im Endgame gespielt haben.

Deaktivierung von Combat-Addons in Midnight

Mit der Erweiterung Midnight wird der Einsatz von kampfbezogenen Addons in sämtlichen Endgame-Inhalten unterbunden. Die Änderungen greifen bereits im Pre-Patch, was bedeutet, dass Tools wie WeakAuras nicht mehr für Bosskämpfe, Mythisch+ oder PvP-Matches eingesetzt werden können. Die neue Addon-Architektur basiert auf einem System sogenannter „geheimer Werte“, die in einer Blackbox verborgen bleiben.

Wird WeakAuras komplett abgeschafft? Ich nutze es nur aus ästhetischen Gründen. „Nein, absolut nicht. Ich möchte das dort wirklich ganz klarstellen, viel von der Kurzform hier war so etwas wie: ‚oh, Blizzard tötet WeakAuras‘. Das ist nicht das, was wir tun. Wir werden in den nächsten ein bis zwei Tagen einen technischen Blog für Addon-Autoren veröffentlichen, der das System darlegt, das wir eingerichtet haben, aber es konzentriert sich wirklich speziell darauf, Kampfevents und Kampfzustände zu lesen, während wir in der Vergangenheit, wenn wir Addons deaktiviert haben, wie wir Addons brechen oder einschränken wollten. Für diejenigen von euch, die damit vertraut sind, wie Addons funktionieren, gab es ein System namens „Taint“, bei dem im Grunde ein Teil der Benutzeroberfläche geschützt werden konnte und Addons diesen im Kampf nicht manipulieren durften, und wenn sie es versuchten, brach einfach die Benutzeroberfläche. Das ist ein sehr schwerfälliger Ansatz. Wir wollten keinen so schwerfälligen Ansatz wählen, weil wir die ästhetische Anpassung bewahren wollen, diese Kernfunktionalität, die Menschen seit 20 Jahren für Addons verwenden. Das neue System, das unsere UI-Ingenieure entwickelt haben, nennen wir „geheime Werte“, bei dem die Benutzeroberfläche grundsätzlich wie zuvor funktioniert, außer dass, wenn ein Buff auf dir ist oder ein Schadensereignis im Kampf passiert ist, diese Dinge in einer Blackbox sind. Die Benutzeroberfläche und Addons können wissen, dass diese Box existiert, sie können Informationen darüber in größerer Form, kleinerer Form anzeigen. Sie können sie pink machen, wenn sie wollen, was auch immer du bevorzugst, aber was sie nicht können, ist definitiv zu wissen, was sich in dieser Box befindet, und darauf basierende Logik auszuführen. Nochmals, das Ziel ist speziell, diese Problemlösungs- und Echtzeitberechnungen einzuschränken, die dazu verwendet werden, den Moment-zu-Moment-Kampf zu unterstützen, und dabei den geringstmöglichen Schaden für jedes andere Addon anzurichten, das Millionen von Menschen verwenden und genießen.“

Manaschmiede Omega Nerfs im Pre-Patch

Die Entwickler bestätigen, dass Encounter wie die Manaschmiede Omega bereits im Pre-Patch angepasst werden. Damit könnte die Einschränkung der Combat-Addons noch vor der eigentlichen Midnight-Erweiterung greifen.

Erhalt der Schwierigkeitsbalance ohne Addons

Blizzard betont, dass die Entfernung von Combat-Addons nicht das Ziel hat, Raids oder Mythisch+ künstlich schwerer zu machen. Stattdessen soll die Spielbalance gewahrt bleiben, indem bestimmte Mechaniken angepasst werden. Kämpfe sollen weiterhin herausfordernd bleiben, jedoch auf Grundlage von Koordination im Team und eigenem Problemlösen statt automatisierter Addon-Hilfen. Um dies sicherzustellen, können Entwickler Reaktionszeiten verlängern, die Anzahl von Adds reduzieren oder Mechaniken vereinfachen.

„In Bezug auf bestehende Begegnungen werden wir zum Beispiel einen Durchgang bei Manaschmiede-Begegnungen machen, die die Spieler im Pre-Patch erleben werden. Dieser Durchgang ist in der Alpha noch nicht erfolgt, aber bevor die Inhalte live gehen, werden diese Begegnungen abgestimmt und angepasst und in einigen Fällen auch spürbar verändert, um sicherzustellen, dass sie immer noch fair sind und dem angemessenen Schwierigkeitsgrad entsprechen. Generell denke ich jedoch, dass die Absicht hier nicht ist, Raids schwieriger zu machen oder Mythisch+ schwieriger zu machen, sondern vielmehr das Spielfeld anzugleichen und einige der Entscheidungen, einige der Herausforderungen stärker auf die Koordination und das Teilen dieser Verantwortung mit deinen Gildenkameraden, mit deinen Teammitgliedern zu verlagern, anstatt sie an ein Addon auszulagern, das manche Leute haben und andere nicht. Ob das nun die Form annimmt, dass du ein paar zusätzliche Sekunden bekommst, um dich in Position zu bringen, bevor etwas explodiert, ob es die Form annimmt, dass es ein oder zwei Adds weniger gibt oder weniger Mechaniken, als wir es in der Vergangenheit getan hätten – unser Ziel ist es, dasselbe allgemeine Schwierigkeitsziel zu erreichen. Wenn du einer Gilde angehörst, die normalerweise Cutting Edge erreicht oder in der Hall of Fame ist oder Ahead of the Curve anstrebt und das typischerweise X Wochen nach Beginn der Saison erreicht – unsere Absicht ist, dass deine Gilde dies in Midnight ungefähr zur gleichen Zeit erreicht, mit der gleichen Menge an Zeit und Fortschritt, die erforderlich ist. Es wird nur ein Produkt deiner eigenen Koordination sein, deiner eigenen Problemlösung, und nicht das Ergebnis, dass du 30 Minuten damit verbringst, eine WeakAura zu konfigurieren, bevor du den Boss zum ersten Mal pullst, damit jeder weiß, wann er zum Stern oder zum Kreis laufen muss.“ – Ion Hazzikostas

Debuff- und externe Tracking-Änderungen in Midnight

Wir sprechen über das Blockieren von Kampfinformationen für Addons in Midnight. Betrifft das auch Debuffs auf Zielen oder persönliche Ressourcen? „Ja, mit diesen Addons werden alle kampfbezogenen Dinge in Zukunft mit Midnight für Addons nicht mehr verfügbar sein. Also, mit unserem Cooldown-Manager unterstützt er das derzeit nicht, aber mit Midnight werden wir Debuff-Zustände für dein ausgewähltes Ziel hinzufügen. So wirst du in der Lage sein, sichtbar zu sehen und besser zu verstehen, wie sich diese Debuffs auf die verschiedenen Ziele auswirken. Wir führen auch etwas ein, das nicht unbedingt ein Teil des Cooldown-Managers ist, aber über den Edit-Modus zugänglich sein wird, als etwas, das du aktivieren kannst. Wir nennen es aktive externe Defensive. So wird es dir auch ermöglichen, etwas wie Ironbark für deine anderen Teammitglieder zu verfolgen. Und das existiert außerhalb des Cooldown-Managers. Wir haben das so gewählt, damit du diese Dinge unabhängig voneinander bewegen kannst, und du musst nicht die Verwaltungsebenen durchführen, die der Cooldown-Manager für so etwas wie diese externen Defensiven hat. Zusätzlich zu diesen Arten von Dingen fügen wir auch Soundwarnungen hinzu. So wirst du in der Lage sein, deine Sounds auszuwählen und Sounds Ereignissen wie „auf Cooldown“, „aus Cooldown“ zuzuordnen, innerhalb deines Cooldown-Managers, um dabei zu helfen, diese Warnung einzublenden. Sie gehen sogar so weit, dass wir eine Text-to-Speech-Option hinzufügen werden, sodass du den Zauber vorgelesen bekommst, anstatt nur ein abstraktes Geräusch zu hören.“ – Crash Reed

„Und um auf den Teil deiner persönlichen Ressourcen zurückzukommen: Wir bearbeiten die persönliche Ressourcenleiste. Der große Schritt hier ist, dass sie nicht länger ein schwebendes Namensschild ist. In allen früheren Iterationen war es ein schwebendes Namensschild, das in der Welt existierte, anstatt ein Teil des HUD zu sein, was bedeutet, dass es hinter anderen UI-Elementen verschwinden konnte, je nachdem, wo deine Kamera war. Die Arbeit, die gerade durchgeführt wird, wird das so aktualisieren, dass es tatsächlich ein Teil deines HUD ist, das du dann über den Edit-Modus bewegen, ändern und skalieren kannst, und all diese Edit-Modus-Sachen.“ – Crash Reed

Keine Ausnahmen für Addons

Wird es Ausnahmen für Combat-Lock-Einschränkungen bei Addons geben? Im PvP ist es für Heiler oder Caster sehr nützlich, Unterbrechungen zu sehen. „Im Moment gibt es keine Ausnahmen für die Addons in Bezug auf die Art des Spielmodus, in dem du dich befindest, also gilt das auch für PvP. Wir nutzen jedoch die Gelegenheit, auch die Namensplaketten zu verbessern, um diese effektiver zu machen. So etwas wie den Status deines Teams auf ihren Abklingzeiten sehen zu können, wird Teil des HUD selbst sein, ebenso wie Namensplaketten, die jetzt Dinge wie Kontrolleffekte während PvP-Matches anzeigen. Direkt auf deiner Namensplakette wirst du also viel klarer sehen können, welche Person Kontrolleffekte auf sich hat. Und sogar in PvE-Situationen wirst du erkennen können, wer unterbrochen werden muss. Es sollte einen stärkeren Hinweis geben, wenn jemand etwas Wichtiges wirkt, das unterbrochen werden muss. All dies dient wirklich dazu, die Dinge für dich auf einen Blick einfacher zu machen.“ – Crash Reed

„Ein sehr kleiner Vorbehalt zu dem, was Crash gerade gesagt hat: Es gibt einige Aspekte unserer neuen Addon-Logik, wie etwa die Regeln zur Addon-Kommunikation, die nur in Instanzen gelten und nicht in der Außenwelt. Im Allgemeinen lag der Fokus hier und der Fokus dieser Initiative unsererseits immer im Wesentlichen auf kompetitivem Gameplay in Instanzen, wo du einen Vorteil gegenüber anderen Leuten erhältst – sei es in einem PvP-Match Kopf an Kopf oder einfach beim Versuch, einen Schlüssel zu pushen oder einen Boss vor jemand anderem zu töten, was dir einen Vorsprung gegenüber anderen Spielern verschaffen kann. Und wir haben alle möglichen Schritte unternommen, um RP-Addons, Quest-Helfer oder alles, was in der Außenwelt keine unmittelbaren Entscheidungen im Kampf betrifft, nicht zu beeinträchtigen.“ – Ion Hazzikostas

Warcraft Logs bleibt unverändert

Werden Daten wie DPS und HPS weiterhin über Combat-Logs für Warcraft Logs verfügbar sein? „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstehe. Wenn du über die Slash-Combat-Log-Funktionalität sprichst, das erweiterte Kampflog, den Export für die Analyse durch andere Tools – all das wird völlig unverändert bleiben. Die einzigen Änderungen betreffen die Ingame-Addon-API und das, was dir über die WoW-Benutzeroberfläche während des Spielens zur Verfügung steht. Ich denke, das Kampflog-System, das externe exportierte, ist sehr, sehr robust und hat alles, was du brauchst, um deine eigene Leistung oder die anderer zu analysieren, und es gibt keine Pläne, irgendetwas davon zu ändern.“ – Ion Hazzikostas

Quelle: Wowhead

