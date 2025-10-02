Blizzard streicht Tapferkeitssteine in World of Warcraft Midnight

Mit der kommenden Erweiterung Midnight kündigt Blizzard eine bedeutende Änderung an: Die Tapferkeitssteine, eine der zentralen Aufwertungswährungen aus früheren Erweiterungen, werden vollständig aus World of Warcraft entfernt. Statt komplexer Systeme mit mehreren parallelen Ressourcen soll die neue Struktur eine klarere und zugänglichere Spielerfahrung schaffen – insbesondere beim Aufwerten von Ausrüstung.

Was ändert sich mit Midnight bei der Ausrüstungsaufwertung?

Im Rahmen einer offiziellen Fragerunde zur Erweiterung Midnight hat Blizzard angekündigt, dass die Tapferkeitssteine mit dem Start der neuen Inhalte aus World of Warcraft entfernt werden. Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenden Anpassung des Fortschrittssystems und soll für mehr Übersicht und Klarheit bei der Aufwertung von Ausrüstung sorgen.

Die Tapferkeitssteine waren bislang eine zusätzliche Währung, die neben Wappen gesammelt werden musste. Künftig entfällt dieser doppelte Aufwand. Die Wappen sollen laut Blizzard als alleinige Ressource ausreichen, um Ausrüstungsgegenstände schrittweise zu verbessern.

Warum werden die Tapferkeitssteine entfernt?

Die Tapferkeitssteine wurden in den letzten Erweiterungen zunehmend kritisch gesehen. Spieler bemängelten, dass diese zusätzliche Währung den Fortschritt beim Aufwerten von Ausrüstung eher ausbremste als unterstützte. Gerade im Zusammenspiel mit weiteren Ressourcen führte das System zu unnötiger Komplexität.

Blizzard bestätigt diese Einschätzung in der Midnight Q&A und nennt die Vereinfachung der Fortschrittsmechanik als Hauptgrund für die Entfernung. Zu viele parallele Systeme hätten in der Vergangenheit den Spielfluss gestört. Künftig soll das Aufwertungssystem klarer strukturiert sein – mit weniger Einzelbausteinen und mehr Fokus auf intuitive Abläufe.

Welche Währung bleibt für Aufwertungen erhalten?

Mit dem Wegfall der Tapferkeitssteine rücken die Wappen in den Mittelpunkt des neuen Aufwertungssystems. Diese Aufwertungswährung bleibt auch in Midnight erhalten und soll laut Blizzard vollständig ausreichen, um Ausrüstung schrittweise zu verbessern.

In der offiziellen Fragerunde zur Erweiterung wurde betont, dass die Zuordnung der Wappenstufen künftig klarer erfolgen soll. Ziel ist es, eine direkte Verbindung zwischen der Art des Wappens und dem jeweiligen Upgrade-Pfad herzustellen, um Missverständnisse und unnötige Komplexität zu vermeiden.

