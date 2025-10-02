WoW Midnight: Heilung im neuen Addon überarbeitet

Mit der neuen Erweiterung Midnight nimmt Blizzard tiefgreifende Änderungen an World of Warcraft vor – besonders im Bereich der Heilung. Die Anpassungen zielen darauf ab, Heilern mehr Verantwortung, aber auch mehr strategischen Spielraum zu geben. Vor allem in Raids und Dungeons soll die Rolle des Heilens spannender und aktiver werden – gleichzeitig aber auch herausfordernder.

Eine zentrale Neuerung betrifft die Bewegung während des Heilens: Viele Zauber, die bislang stationär gewirkt wurden, lassen sich nun beim Laufen einsetzen. Dazu kommen neue Mechaniken zur Heilung über Zeit sowie angepasste Ressourcenkosten. All das wirkt sich direkt auf Spielgefühl, Build-Wahl und Encounter-Design aus.

Hallo Heiler von Azeroth, in Midnight stehen einige bedeutende Änderungen im Tempo und Ablauf der Heilung bevor. Wir möchten diese Änderungen mit euch besprechen und unsere zugrunde liegende Philosophie sowie die Ziele dahinter erläutern. In The War Within ist das Heilen im Allgemeinen sehr schnelllebig, und Heilzauber können euren Schlachtzug innerhalb weniger Sekunden von einem stark verletzten Zustand nahezu vollständig heilen. Es ist stressig, auf sich schnell ändernde Lebensbalken zu reagieren, und für neue Heiler ist es sehr einschüchternd zu verstehen, was sie in jedem Moment tun sollen. Heiler verfügen über eine große Auswahl an mächtigen Abklingzeiten, die sie rotieren können, um praktisch jedes größere Schadensereignis zu bewältigen. In Midnight haben wir einige Änderungen vorgenommen mit dem Ziel, das Tempo zu verlangsamen, in dem eine Gruppe oder ein Schlachtzug von einem schwer verletzten Zustand wieder aufgeheilt werden kann. Wir möchten, dass Heilung weniger Vorausplanung erfordert – im Sinne davon, genau wissen zu müssen, welche Abklingzeit zu welchem Zeitpunkt eingesetzt werden soll. Außerdem möchten wir die Notwendigkeit reduzieren, komplexe Fähigkeitsabfolgen aufzubauen, um eine wirksame Heilung zu erzielen. Das ändern wir für Heiler: Talentwahl-Knoten Mehrere große Heilungs-Abklingzeiten schließen sich nun gegenseitig in Talententscheidungen aus, etwa wenn Wiederherstellungs-Schamanen zwischen dem Totem der heilenden Flut und Aufstieg wählen müssen oder Disziplin-Priester zwischen Ultimativer Buße und Machtwort: Barriere. Kurzabklingzeiten Ikonische Fähigkeiten wie Gebet der Besserung, Wildwuchs oder das Totem des heilenden Flusses existieren weiterhin und sollen nach wie vor starke Fähigkeiten für sich allein darstellen. Mehrere Modifikatoren für diese Art von Zaubern wurden angepasst, integriert oder entfernt. Konsistenz Kernheilzauber wie Kettenheilung oder Blitzheilung haben deutlich weniger temporäre Modifikatoren, die ihre Stärke stark erhöhen. Wir haben die Basisheilung erhöht, um ihre Wirksamkeit zu erhalten. Reaktionszeit Wir möchten deinen Fokus weg von der Rotation mehrerer mächtiger Abklingzeiten hin zur Auswahl der richtigen Zauber für die jeweilige Situation verlagern. Es gibt viele Änderungen für jede Heiler-Spezialisierung, die wir euch empfehlen, genau zu lesen und auszuprobieren. Wir wissen, dass noch Balancing-Arbeiten ausstehen, und einige Apex-Talente befinden sich noch in der Entwicklung, die die Heilerfähigkeiten beeinflussen werden. Für uns ist folgendes Feedback derzeit besonders hilfreich: Welche Heilzauber fühlen sich so an, als ob sie nie sinnvoll einsetzbar sind?

Gibt es Heilzauber, für deren effektiven Einsatz immer noch eine Vielzahl spezifischer Voraussetzungen erfüllt sein müssen?

Wie fühlt sich das Heiltempo in Midnight im Vergleich zu deinen Erfahrungen in The War Within an?

Gibt es Situationen, die sich mit den Änderungen in Midnight nicht sinnvoll heilen lassen? Bitte nenne nach Möglichkeit konkrete Bossbegegnungen oder Fähigkeiten.

Wie fühlt sich Heilung im PvP mit diesen Änderungen an? Vielen Dank an alle, die unsere Alpha- und Beta-Testphasen von Midnight lesen und begleiten.

Quelle: Blizzard

