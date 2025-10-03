World of Warcraft: Midnight Alpha startet mit Problemen
Am 3. Oktober 2025 ist die öffentliche Alpha-Phase von World of Warcraft: Midnight offiziell gestartet. Schon kurz nach dem Versand der ersten Einladungen wurden jedoch gleich mehrere technische Probleme bekannt, die derzeit für Frust bei den Testern sorgen.
- Die Installation der Alpha erfordert manuell die Auswahl eines PTR-Accounts.
- Standardmäßig wird bei vielen Spielern ein falscher Retail-Account (US/EU) ausgewählt.
- Es kommt zu Serverabstürzen mit Verbindungsabbrüchen.
- Die Alpha-Realms Halduron, Liadrin und Lor’themar erscheinen teilweise offline.
- Blizzard arbeitet an einer Lösung, rechnet aber erst am Folgetag mit vollständiger Behebung.
Grüße Freunde & Tester!
Die ersten Einladungen für die Midnight Public Alpha sind heute verschickt worden, und wir wollten euch auf ein bekanntes Problem hinweisen, an dessen Lösung wir arbeiten.
Wenn ihr momentan versucht, die Alpha zu installieren (aufgeführt unter der Spielversion „Midnight Alpha“), könntet ihr direkt darunter ein Dropdown-Menü mit einer Liste von Accounts sehen. Wenn dieser Auswahlpunkt standardmäßig auf einen PTR-Spielaccount mit der Bezeichnung (XX) eingestellt ist, seid ihr startklar. Falls dort jedoch euer normaler Retail-Account wie (US) oder (EU) angezeigt wird, wählt bitte stattdessen einen der PTR-Accounts aus.
Quelle: Blizzard
Hey Freunde, hier ist euer lokaler Turnip:
Wir arbeiten an einigen Stabilitätskorrekturen für unseren Public-Alpha-Build. Es gibt ein paar Serverabstürze, die Verbindungsabbrüche verursachen, und manchmal lassen sie die Alpha-Realms (Halduron, Liadrin und Lor’themar) offline erscheinen. Wir schauen uns das an, aber es wird langsam spät am Tag, daher werden wir es wahrscheinlich erst morgen vollständig beheben können.
Danke fürs Testen!
Quelle: Blizzard
