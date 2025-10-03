World of Warcraft: Midnight Alpha startet mit Problemen

Am 3. Oktober 2025 ist die öffentliche Alpha-Phase von World of Warcraft: Midnight offiziell gestartet. Schon kurz nach dem Versand der ersten Einladungen wurden jedoch gleich mehrere technische Probleme bekannt, die derzeit für Frust bei den Testern sorgen.

Grüße Freunde & Tester!

Die ersten Einladungen für die Midnight Public Alpha sind heute verschickt worden, und wir wollten euch auf ein bekanntes Problem hinweisen, an dessen Lösung wir arbeiten.

Wenn ihr momentan versucht, die Alpha zu installieren (aufgeführt unter der Spielversion „Midnight Alpha“), könntet ihr direkt darunter ein Dropdown-Menü mit einer Liste von Accounts sehen. Wenn dieser Auswahlpunkt standardmäßig auf einen PTR-Spielaccount mit der Bezeichnung (XX) eingestellt ist, seid ihr startklar. Falls dort jedoch euer normaler Retail-Account wie (US) oder (EU) angezeigt wird, wählt bitte stattdessen einen der PTR-Accounts aus.