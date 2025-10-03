World of Warcraft: Erntedankfest 2025 hat begonnen

Das Erntedankfest gehört zu den kleineren Events in World of Warcraft. Bei diesem Weltereignis gedenken Spieler den Kriegsgefallenen und zollen ihnen Respekt. Allianz-Spieler können Uther Lichtbringer in den Westlichen Pestländern eine Kerze am Grab anzünden. Hordespieler besuchen das Grab von Grommash Höllschrei im Dämonensturz in Eschental. Zudem gibt es vor den Toren von Eisenschmiede und Orgrimmar ein Festmahl zu Ehren der gefallenen Helden.

Wann findet das Erntedankfest 2025 in World of Warcraft statt? Das Erntedankfest 2025 findet vom 2. bis 9. Oktober statt. In dieser Woche kannst du die Gräber der Helden besuchen, Kerzen entzünden und am Festmahl teilnehmen.

Erntedankfest 2025

In diesem Jahr gibt es keine Neuerungen beim Erntedankfest. Zuletzt wurden im Jahr 2015 vier Geisterscherben eingeführt und neue Feuerwerksutensilien zum Kauf angeboten. Weitere Details und Tipps findest du im Guide zum Erntedankfest.

Erntedankfest in WoW Classic

Für Spieler von WoW Classic bietet sich die Event-Quest besonders an. Diese ist ab Stufe 30 verfügbar und belohnt dich mit 6.600 Erfahrungspunkten sowie 200 Ruf-Punkten bei Allianz oder Horde. Erwähnenswert ist auch der Gegenstand Erntegabe, den du einige Tage später per Post erhältst. Mit diesem Item stellst du kostenlos Essen her und profitierst von einem nützlichen Vorteil während des Events.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.