Ruhmeshalle Manaschmiede Omega wird nächste Woche geschlossen

Die Ruhmeshalle der Manaschmiede Omega in World of Warcraft ist offiziell gefüllt. Spieler, die es geschafft haben, erhalten den Erfolg Ruhmeshalle: Dimensius der alles Verschlingende. Als Belohnung wird ihnen der Titel „ruhmreicher Bezwinger von Dimensius“ verliehen.

Mit den Wartungsarbeiten am 8. Oktober schließt die Ruhmeshalle endgültig. Bis dahin hatten die letzten Gilden die Chance, sich ihren Platz zu sichern und Teil der Geschichte zu werden.

Die Ruhmeshalle der Manaschmiede Omega ist diese Woche offiziell gefüllt! Herzlichen Glückwunsch an alle Gilden, die sich ins Zeug gelegt haben und ihren Platz in der Geschichte gesichert haben. Zur Erinnerung: Die Ruhmeshalle schließt mit den wöchentlichen Rücksetzungen nächsten Dienstag, also wenn deine Gilde noch anstrebt, es in die Liste zu schaffen, hast du noch ein paar Tage, alles zu geben. Viel Glück allen, die noch im Rennen sind, und nochmals herzlichen Glückwunsch an alle, die es bereits in die Ruhmeshalle der Manaschmiede Omega geschafft haben.

