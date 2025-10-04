Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2
Dungeon-Rotation in Season 1 von WoW Midnight

Dungeon-Rotation in Season 1 von WoW Midnight

Geschrieben von Telias am 04.10.2025 um 19:41

Die erste Season von Midnight in World of Warcraft bringt eine neue Mythic+-Dungeon-Rotation mit sich. Insgesamt acht Dungeons wurden für die Season 1 ausgewählt – darunter vier Instanzen aus der neuen Erweiterung sowie vier aus früheren Addons. Diese Zusammenstellung stammt aus dem Dungeonkompendium des Midnight-Alpha-Builds und kann sich bis zum Release noch ändern.

Mythic+ Dungeon Rotation in Midnight Season 1

Dungeons aus Midnight

  • Terrasse der Magister
  • Maisarakavernen
  • Nexuspunkt Xenas
  • Windläuferturm

Dungeons aus älteren Erweiterungen

  • >Die Akademie von Algeth'ar(Dragonflight)
  • Der Sitz des Triumvirats (Legion)
  • Himmelsnadel (Warlords of Draenor)
  • Die Grube von Saron (Wrath of the Lich King)

Besonderheiten der Rotation

Die Dungeon-Auswahl verbindet neue Inhalte mit nostalgischen Herausforderungen aus früheren Erweiterungen. Diese Mischung sorgt für Abwechslung und lässt dich sowohl bekannte als auch unbekannte Mechaniken meistern. Besonders auffällig ist die Vielfalt der Umgebungen und Bossmechaniken, die eine flexible Gruppenzusammenstellung erforderlich machen.

