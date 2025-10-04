WoW: Alle neuen Haranir-Druidenformen im Überblick

Mit dem Alpha-Start von World of Warcraft: Midnight wurden die Druidenformen der Haranir erstmals vollständig vorgestellt. Dabei handelt es sich um neue visuelle Gestalten, die speziell für Haranir-Druiden verfügbar sind. Jede Form bringt ein einzigartiges Modell mit, das stilistisch zur neuen Volksfantasie passt.

Bärenform

Die Bärenform der Haranir erinnert stark an eine Werbär-Kreatur. Das zugrundeliegende Skelett ähnelt dabei jenen Bärenformen, die im Magierturm von Legion als Belohnung erhältlich waren. Durch den bulligen Körperbau wirkt das Modell besonders bedrohlich.

Katzenform

Die Katzenform zeigt einen muskelbepackten Luchs mit auffälligen Streifen und besonders langen Ohren. Diese Ohrform ist identisch mit jener, die auch bei den Haranir selbst zu sehen ist, was das Design konsequent und stimmig wirken lässt.

Moonkin-Form

In dieser Gestalt verwandelt sich der Druide in eine humanoide Eule. Sie ist schlanker als klassische Moonkin-Formen, aber dennoch kräftiger gebaut als etwa die Form der Zandalari-Trolle. Der Stil bleibt dabei erkennbar wild und naturverbunden.

Boden-Reisegestalt

Die Bodengestalt basiert auf einem maulwurfsartigen Wesen, das im Deep-Dive-Video nur schwer zu erkennen war. Trotz der geringen Detailtiefe bleibt das Modell einzigartig und passt zur Ästhetik der Haranir.

Flugform

Die Flugform ist eine wilde Fledermaus, die sich bereits bei Orweyna in „The War Within“ beobachten ließ. Diese Gestaltung fügt sich nahtlos in das tierische Themenspektrum der Haranir-Druiden ein.

Baumgestalt

Die Baumform zeigt einen unheimlichen Ent, der sich optisch stark vom klassischen Baum des Lebens unterscheidet. Diese düstere Variante passt zu den geheimnisvollen Aspekten der Haranir-Kultur.

Quelle: Wowhead

