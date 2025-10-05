WoW: Datenbank für alle Housing-Dekorationen in Midnight
MMO Champion hat eine eigene Datenbank für Housing-Dekorationen aus der kommenden World of Warcraft-Erweiterung Midnight veröffentlicht. Damit kannst du bereits in der Alpha-Version alle bisher bekannten Dekorationsobjekte durchsuchen.
Filter für Deko-Gegenstände
Die Datenbank ermöglicht eine detaillierte Suche nach verschiedenen Kriterien. Du kannst die Housing-Items unter anderem nach folgenden Merkmalen filtern:
- Platzierung
- Stilrichtung
- Herkunft
- Kultur
- Erweiterung
- Budgetkosten
So findest du gezielt die Objekte, die zu deinem Wohnbereich passen.
Modellviewer und Darstellungsoptionen
Jeder Eintrag in der Datenbank enthält eine eigene Item-Karte, mit der sich das Objekt im Modellviewer anzeigen lässt. Falls dir die standardmäßige Thumbnail-Ansicht nicht gefällt, kannst du die Darstellung auch auf eine Tabellenansicht umstellen. Diese Optionen verbessern die Übersichtlichkeit beim Durchstöbern der Deko-Liste deutlich.
Favoriten-Funktion mit Battle.net-Login
Wenn du dich über Battle.net einloggst, kannst du Housing-Gegenstände markieren und deine persönlichen Favoriten zusammenstellen. Das hilft dir beim Planen und Gestalten deines zukünftigen Zuhauses in World of Warcraft.
Weitere Features geplant
Die Entwickler von MMO Champion arbeiten an zusätzlichen Funktionen für die Housing-Datenbank. Du kannst also davon ausgehen, dass die Plattform in den kommenden Wochen noch erweitert wird.
Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: