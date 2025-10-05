WoW: Datenbank für alle Housing-Dekorationen in Midnight

MMO Champion hat eine eigene Datenbank für Housing-Dekorationen aus der kommenden World of Warcraft-Erweiterung Midnight veröffentlicht. Damit kannst du bereits in der Alpha-Version alle bisher bekannten Dekorationsobjekte durchsuchen.

Filter für Deko-Gegenstände

Die Datenbank ermöglicht eine detaillierte Suche nach verschiedenen Kriterien. Du kannst die Housing-Items unter anderem nach folgenden Merkmalen filtern:

Platzierung

Stilrichtung

Herkunft

Kultur

Erweiterung

Budgetkosten

So findest du gezielt die Objekte, die zu deinem Wohnbereich passen.

Modellviewer und Darstellungsoptionen

Jeder Eintrag in der Datenbank enthält eine eigene Item-Karte, mit der sich das Objekt im Modellviewer anzeigen lässt. Falls dir die standardmäßige Thumbnail-Ansicht nicht gefällt, kannst du die Darstellung auch auf eine Tabellenansicht umstellen. Diese Optionen verbessern die Übersichtlichkeit beim Durchstöbern der Deko-Liste deutlich.

Favoriten-Funktion mit Battle.net-Login

Wenn du dich über Battle.net einloggst, kannst du Housing-Gegenstände markieren und deine persönlichen Favoriten zusammenstellen. Das hilft dir beim Planen und Gestalten deines zukünftigen Zuhauses in World of Warcraft.

Weitere Features geplant

Die Entwickler von MMO Champion arbeiten an zusätzlichen Funktionen für die Housing-Datenbank. Du kannst also davon ausgehen, dass die Plattform in den kommenden Wochen noch erweitert wird.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.