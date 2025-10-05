Ashes of Belo'ren ist das wohl seltenste Reittier in WoW Midnight

In der Alpha-Version von World of Warcraft: Midnight ist ein besonderes Reittier in den Spieldateien aufgetaucht. Dabei handelt es sich um einen vom Leeremagie durchdrungenen Phönix, dessen Design sich deutlich von bisherigen Modellen abhebt. Das Reittier wird im Spiel als Ashes of Belo'ren bezeichnet.

Herkunft und Design des Phönix

Das Reittier basiert auf dem Modell von Belo'ren, Child of Al'ar, das in mehreren Perspektiven betrachtet werden kann. Es unterscheidet sich durch einen zusätzlichen Sattel vom Bossmodell und besitzt eine charakteristische Leereninfusion, die dem Phönix ein einzigartiges Erscheinungsbild verleiht.

Geschichte von Belo’ren

Belo’ren erscheint als erster Boss im Raid Marsch auf Quel'Danas. Die Beschreibung im Spieltext gibt Hinweise auf seine Herkunft:

„One of Al’ar’s last clutch, Belo’ren was taken to the Isle of Quel’Danas and raised to defend the Sunwell from any who would threaten it with his very life. It is said that death will never claim him.“

Dropquelle und Seltenheit

Der Phönix ist an Belo’ren gebunden, der als Bossgegner das Reittier mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit hinterlässt. Die Kombination aus einzigartigem Design, Sattel und seltener Droprate macht die Ashes of Belo'ren zu einem der seltensten Reittiere in der Erweiterung Midnight.

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.