Alle Anpassungsoptionen der Haranir im WoW-Addon Midnight
Die Haranir sind ein neues spielbares verbündetes Volk in Midnight. Als neutrales Volk können sie sowohl auf Seiten der Allianz als auch der Horde gespielt werden. Mit insgesamt neun verfügbaren Klassen bieten sie vielseitige Spielmöglichkeiten. Ausgenommen sind dabei lediglich Todesritter, Dämonenjäger, Rufer und Paladine.
Vielfalt der Haranir-Anpassungen
Die Haranir bieten über 25 individuelle Anpassungsoptionen für männliche und weibliche Charaktermodelle. Damit gehören sie zu den vielseitigsten Völkern im Spiel. Besonders auffällig sind ihre charakteristischen Merkmale, die stark von ihrer Herkunft und Kultur geprägt sind.
- Körperbehaarung in verschiedenen Längen und Mustern
- Körperbemalung mit tribalartigen Designs
- Piercings an Nase, Ohren oder Augenbrauen
- Schmuck wie Halsketten, Ringe oder Armreife
- Stachelartige Auswüchse, die aus dem Rücken oder den Schultern ragen
Midnight Alpha zeigt alle Optionen im Detail
Im Rahmen der Midnight Alpha sind sämtliche Anpassungsmöglichkeiten der Haranir bereits sichtbar. Zahlreiche Kombinationen wurden demonstriert, um das volle visuelle Potenzial dieser Rasse zu zeigen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann den Midnight Dressing Room nutzen, um eigene Haranir-Charaktere zu gestalten.
Ein neutrales Volk mit Charakter
Durch ihre Offenheit für beide Fraktionen und die Vielzahl an Optionen bei der Gestaltung wird deutlich, dass die Haranir nicht nur ein neues Volk, sondern ein echtes Highlight im kommenden Addon Midnight sind. Ihre visuelle Bandbreite macht sie zur attraktiven Wahl für Spieler, die großen Wert auf Individualisierung legen.
Männliche Haranir-Anpassungen
Bei der Erstellung eines männlichen Haranir kannst du folgende Anpassungen vornehmen:
Hautfarbe
Körperfellmuster
Körperfellfarbe
Körperbemalung
Bemalungsfarbe
Gesicht
Ohren
Ohrringe
Augenfarbe
Sehkraft
Augenbrauen
Gesichtsfellmuster
Bart
Schnurrbart
Koteletten
Gesichtsbemalung
Füße
Frisur
Haarstacheln
Haarstachelfarben
Haarfarbe
Haarakzentfarbe
Halskette
Piercings
Schmuckfarbe
Nase
Schulterstacheln
Schulterstachelfarben
Hauer
Unterkleidungsfarbe
Weibliche Haranir-Anpassungen
Bei der Erstellung eines weiblichen Haranir kannst du folgende Anpassungen vornehmen:
Hautfarbe
Körperfellmuster
Fellfarbe
Körperbemalungsmuster
Körperbemalungsfarbe
Gesicht
Ohren
Ohrringe
Augenfarbe
Wimpern
Augenbrauen
Sehkraft
Gesichtsbemalung
Gesichtsfell
Füße
Frisur
Haarstacheln
Haarstachelfarben
Haarfarben
Haarakzentfarbe
Halskette
Halskettenfarbe
Nase
Schulterstachel
Hauer
Unterkleidungsfarbe
Quelle: Wowhead
