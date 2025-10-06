Alle Anpassungsoptionen der Haranir im WoW-Addon Midnight

Die Haranir sind ein neues spielbares verbündetes Volk in Midnight. Als neutrales Volk können sie sowohl auf Seiten der Allianz als auch der Horde gespielt werden. Mit insgesamt neun verfügbaren Klassen bieten sie vielseitige Spielmöglichkeiten. Ausgenommen sind dabei lediglich Todesritter, Dämonenjäger, Rufer und Paladine.

Vielfalt der Haranir-Anpassungen

Die Haranir bieten über 25 individuelle Anpassungsoptionen für männliche und weibliche Charaktermodelle. Damit gehören sie zu den vielseitigsten Völkern im Spiel. Besonders auffällig sind ihre charakteristischen Merkmale, die stark von ihrer Herkunft und Kultur geprägt sind.

Körperbehaarung in verschiedenen Längen und Mustern

in verschiedenen Längen und Mustern Körperbemalung mit tribalartigen Designs

mit tribalartigen Designs Piercings an Nase, Ohren oder Augenbrauen

an Nase, Ohren oder Augenbrauen Schmuck wie Halsketten, Ringe oder Armreife

wie Halsketten, Ringe oder Armreife Stachelartige Auswüchse, die aus dem Rücken oder den Schultern ragen

Midnight Alpha zeigt alle Optionen im Detail

Im Rahmen der Midnight Alpha sind sämtliche Anpassungsmöglichkeiten der Haranir bereits sichtbar. Zahlreiche Kombinationen wurden demonstriert, um das volle visuelle Potenzial dieser Rasse zu zeigen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann den Midnight Dressing Room nutzen, um eigene Haranir-Charaktere zu gestalten.

Ein neutrales Volk mit Charakter

Durch ihre Offenheit für beide Fraktionen und die Vielzahl an Optionen bei der Gestaltung wird deutlich, dass die Haranir nicht nur ein neues Volk, sondern ein echtes Highlight im kommenden Addon Midnight sind. Ihre visuelle Bandbreite macht sie zur attraktiven Wahl für Spieler, die großen Wert auf Individualisierung legen.

Männliche Haranir-Anpassungen

Bei der Erstellung eines männlichen Haranir kannst du folgende Anpassungen vornehmen:

Hautfarbe

Körperfellmuster

Körperfellfarbe

Körperbemalung

Bemalungsfarbe

Ohren

Ohrringe

Augenfarbe

Sehkraft

Augenbrauen Gesichtsfellmuster

Bart

Schnurrbart

Koteletten

Gesicht

Gesichtsbemalung

Füße

Frisur

Haarstacheln

Haarstachelfarben Haarfarbe

Haarakzentfarbe

Halskette

Piercings

Schmuckfarbe

Nase

Schulterstacheln

Schulterstachelfarben

Hauer

Unterkleidungsfarbe

Hautfarbe

Körperfellmuster

Körperfellfarbe

Körperbemalung

Bemalungsfarbe

Gesicht

Ohren

Ohrringe

Augenfarbe

Sehkraft

Augenbrauen

Gesichtsfellmuster

Bart

Schnurrbart

Koteletten

Gesichtsbemalung

Füße

Frisur

Haarstacheln

Haarstachelfarben

Haarfarbe

Haarakzentfarbe

Halskette

Piercings

Schmuckfarbe

Nase

Schulterstacheln

Schulterstachelfarben

Hauer

Unterkleidungsfarbe

Weibliche Haranir-Anpassungen

Bei der Erstellung eines weiblichen Haranir kannst du folgende Anpassungen vornehmen:

Hautfarbe

Körperfellmuster

Fellfarbe

Körperbemalungsmuster

Körperbemalungsfarbe

Gesicht

Gesichtsbemalung

Ohren

Ohrringe Augenfarbe

Wimpern

Augenbrauen

Gesichtsfellmuster

Sehkraft

Füße

Frisur

Haarstacheln

Haarstachelfarbe Haarfarbe

Haarakzentfarbe

Halskette

Halskettenfarbe

Nase

Schulterstachel

Schulterstachelfarbe

Hauer

Unterkleidungsfarbe

Hautfarbe

Körperfellmuster

Fellfarbe

Körperbemalungsmuster

Körperbemalungsfarbe

Gesicht

Ohren

Ohrringe

Augenfarbe

Wimpern

Augenbrauen

Sehkraft

Gesichtsbemalung

Gesichtsfell

Füße

Frisur

Haarstacheln

Haarstachelfarben

Haarfarben

Haarakzentfarbe

Halskette

Halskettenfarbe

Nase

Schulterstachel

Hauer

Unterkleidungsfarbe

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.