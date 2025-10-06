Spiel:
Alle Anpassungsoptionen der Haranir im WoW-Addon Midnight

Geschrieben von Telias am 06.10.2025 um 10:00

Die Haranir sind ein neues spielbares verbündetes Volk in Midnight. Als neutrales Volk können sie sowohl auf Seiten der Allianz als auch der Horde gespielt werden. Mit insgesamt neun verfügbaren Klassen bieten sie vielseitige Spielmöglichkeiten. Ausgenommen sind dabei lediglich Todesritter, Dämonenjäger, Rufer und Paladine.

Vielfalt der Haranir-Anpassungen

Die Haranir bieten über 25 individuelle Anpassungsoptionen für männliche und weibliche Charaktermodelle. Damit gehören sie zu den vielseitigsten Völkern im Spiel. Besonders auffällig sind ihre charakteristischen Merkmale, die stark von ihrer Herkunft und Kultur geprägt sind.

  • Körperbehaarung in verschiedenen Längen und Mustern
  • Körperbemalung mit tribalartigen Designs
  • Piercings an Nase, Ohren oder Augenbrauen
  • Schmuck wie Halsketten, Ringe oder Armreife
  • Stachelartige Auswüchse, die aus dem Rücken oder den Schultern ragen
Midnight Alpha zeigt alle Optionen im Detail

Im Rahmen der Midnight Alpha sind sämtliche Anpassungsmöglichkeiten der Haranir bereits sichtbar. Zahlreiche Kombinationen wurden demonstriert, um das volle visuelle Potenzial dieser Rasse zu zeigen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann den Midnight Dressing Room nutzen, um eigene Haranir-Charaktere zu gestalten.

Ein neutrales Volk mit Charakter

Durch ihre Offenheit für beide Fraktionen und die Vielzahl an Optionen bei der Gestaltung wird deutlich, dass die Haranir nicht nur ein neues Volk, sondern ein echtes Highlight im kommenden Addon Midnight sind. Ihre visuelle Bandbreite macht sie zur attraktiven Wahl für Spieler, die großen Wert auf Individualisierung legen.

Männliche Haranir-Anpassungen

Bei der Erstellung eines männlichen Haranir kannst du folgende Anpassungen vornehmen:

  • Hautfarbe
  • Körperfellmuster
  • Körperfellfarbe
  • Körperbemalung
  • Bemalungsfarbe
  • Ohren
  • Ohrringe
  • Augenfarbe
  • Sehkraft
  • Augenbrauen
  • Gesichtsfellmuster
  • Bart
  • Schnurrbart
  • Koteletten
  • Gesicht
  • Gesichtsbemalung
  • Füße
  • Frisur
  • Haarstacheln
  • Haarstachelfarben
  • Haarfarbe
  • Haarakzentfarbe
  • Halskette
  • Piercings
  • Schmuckfarbe
  • Nase
  • Schulterstacheln
  • Schulterstachelfarben
  • Hauer
  • Unterkleidungsfarbe

Hautfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Körperfellmuster

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Körperfellfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Körperbemalung

HaranirHaranirHaranir

Bemalungsfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Gesicht

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Ohren

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Ohrringe

HaranirHaranirHaranirHaranir

Augenfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Sehkraft

HaranirHaranirHaranirHaranir

Augenbrauen

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Gesichtsfellmuster

HaranirHaranirHaranirHaranir

Bart

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Schnurrbart

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Koteletten

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Gesichtsbemalung

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Füße

HaranirHaranir

Frisur

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Haarstacheln

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Haarstachelfarben

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Haarfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Haarakzentfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Halskette

HaranirHaranirHaranirHaranir

Piercings

HaranirHaranirHaranirHaranir

Schmuckfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Nase

HaranirHaranir

Schulterstacheln

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Schulterstachelfarben

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Hauer

HaranirHaranirHaranir

Unterkleidungsfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Weibliche Haranir-Anpassungen

Bei der Erstellung eines weiblichen Haranir kannst du folgende Anpassungen vornehmen:

  • Hautfarbe
  • Körperfellmuster
  • Fellfarbe
  • Körperbemalungsmuster
  • Körperbemalungsfarbe
  • Gesicht
  • Gesichtsbemalung
  • Ohren
  • Ohrringe
  • Augenfarbe
  • Wimpern
  • Augenbrauen
  • Gesichtsfellmuster
  • Sehkraft
  • Füße
  • Frisur
  • Haarstacheln
  • Haarstachelfarbe
  • Haarfarbe
  • Haarakzentfarbe
  • Halskette
  • Halskettenfarbe
  • Nase
  • Schulterstachel
  • Schulterstachelfarbe
  • Hauer
  • Unterkleidungsfarbe

Hautfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Körperfellmuster

HaranirHaranirHaranirHaranir

Fellfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Körperbemalungsmuster

HaranirHaranirHaranirHaranir

Körperbemalungsfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Gesicht

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Ohren

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Ohrringe

HaranirHaranirHaranirHaranir

Augenfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Wimpern

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Augenbrauen

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Sehkraft

HaranirHaranirHaranirHaranir

Gesichtsbemalung

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Gesichtsfell

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Füße

HaranirHaranir

Frisur

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Haarstacheln

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Haarstachelfarben

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Haarfarben

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Haarakzentfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Halskette

HaranirHaranirHaranirHaranir

Halskettenfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Nase

HaranirHaranir

Schulterstachel

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

Hauer

HaranirHaranirHaranir

Unterkleidungsfarbe

HaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranirHaranir

