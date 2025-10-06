Legion Remix: Acht Stunden Wartung am 8. Oktober 2025

Mit dem Patch 11.2.5 wird in dieser Woche eine längere Wartung des Legion Remix durchgeführt. Für die europäischen Server beginnt diese am 8. Oktober 2025 um 3:00 Uhr und dauert voraussichtlich acht Stunden bis 11:00 Uhr. Diese Wartung betrifft insbesondere Inhalte rund um Legion Remix.

Geplante Wartungsarbeiten am 8. und 10. Oktober 2025

Die folgenden Spiele und Dienste sind während der angegebenen Zeiten nicht oder nur eingeschränkt verfügbar:

Spiel Beginn Ende Kommentare World of Warcraft: The War Within 08/10/2025, 03:00 08/10/2025, 11:00 Spiel ist in diesem Zeitraum nicht verfügbar. World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic 08/10/2025, 03:00 08/10/2025, 04:00 Spiel ist in diesem Zeitraum nicht verfügbar. World of Warcraft: Classic 08/10/2025, 03:00 08/10/2025, 04:00 Spiel ist in diesem Zeitraum nicht verfügbar. Diablo III 10/10/2025, 01:00 10/10/2025, 02:00 Spiel ist in diesem Zeitraum nicht verfügbar. Hearthstone 10/10/2025, 01:00 10/10/2025, 02:00 Der Spielclient muss neu gestartet werden, um die Installation des Updates abzuschließen. Blizzard-Dienste 10/10/2025, 01:00 10/10/2025, 02:00 In diesem Zeitraum kann es zu Einschränkungen und Verbindungsabbrüchen kommen.

