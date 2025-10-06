Legion Remix: Acht Stunden Wartung am 8. Oktober 2025
Geschrieben von Telias am 06.10.2025 um 14:16
Mit dem Patch 11.2.5 wird in dieser Woche eine längere Wartung des Legion Remix durchgeführt. Für die europäischen Server beginnt diese am 8. Oktober 2025 um 3:00 Uhr und dauert voraussichtlich acht Stunden bis 11:00 Uhr. Diese Wartung betrifft insbesondere Inhalte rund um Legion Remix.
Geplante Wartungsarbeiten am 8. und 10. Oktober 2025
Die folgenden Spiele und Dienste sind während der angegebenen Zeiten nicht oder nur eingeschränkt verfügbar:
|Spiel
|Beginn
|Ende
|Kommentare
|World of Warcraft: The War Within
|08/10/2025, 03:00
|08/10/2025, 11:00
|Spiel ist in diesem Zeitraum nicht verfügbar.
|World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic
|08/10/2025, 03:00
|08/10/2025, 04:00
|Spiel ist in diesem Zeitraum nicht verfügbar.
|World of Warcraft: Classic
|08/10/2025, 03:00
|08/10/2025, 04:00
|Spiel ist in diesem Zeitraum nicht verfügbar.
|Diablo III
|10/10/2025, 01:00
|10/10/2025, 02:00
|Spiel ist in diesem Zeitraum nicht verfügbar.
|Hearthstone
|10/10/2025, 01:00
|10/10/2025, 02:00
|Der Spielclient muss neu gestartet werden, um die Installation des Updates abzuschließen.
|Blizzard-Dienste
|10/10/2025, 01:00
|10/10/2025, 02:00
|In diesem Zeitraum kann es zu Einschränkungen und Verbindungsabbrüchen kommen.
