World of Warcraft: Nerfs für Salhadaar & Dimensius im Mythisch-Modus
Geschrieben von Telias am 07.10.2025 um 08:50
Mit den Wartungsarbeiten am 8. Oktober 2025 werden in World of Warcraft neue Raid-Anpassungen für den mythischen Modus der Manaschmiede Omega aktiv. Zwei Bosse stehen dabei im Fokus: Nexuskönig Salhadaar und Dimensius, der Allesverschlinger. Die Änderungen reduzieren insbesondere den Gruppenschaden und vereinfachen Reaktionszeiten sowie Mechaniken.
- Termin: 8. Oktober 2025 (Wartungstag)
- Instanz: Manaschmiede Omega (mythisch)
- Bosse: Nexuskönig Salhadaar & Dimensius
- Ziele: Weniger Gruppenschaden, leichtere Kontrolle der Mechaniken
- Reduzierter Schaden: Zauber wie „Belagern“, „Erobern“, „Kosmische Strahlung“ u. v. m.
- Angepasste Timings: Längere Zauberzeiten und reduzierte Gegnergesundheit
Im Rahmen der planmäßigen wöchentlichen Wartung in jeder Region nehmen wir folgende Anpassungen an Bosskämpfen im Schwierigkeitsgrad „Mythisch“ vor.
Schlachtzüge und Dungeons
- Manaschmiede Omega
- Nexuskönig Salhadaar (alle Änderungen im mythischen Modus)
- Belagern ruft nun 8 Fraktalbilder herbei (vorher 9).
- Die Zeit zwischen den Aktivierungen wurde auf 1,57 Sekunden erhöht (vorher 1,375 Sekunden).
- Magieschaden durch Bezwingen um 10 % reduziert.
- Magieschaden durch Erobern um 10 % reduziert.
- Schaden durch Eidbrecher um 20 % reduziert.
- Schaden durch Köpfen um 10 % reduziert.
- Der Nahkampfschaden der Königlichen Leerenschwinge wurde um 10 % reduziert.
- Schaden durch Galaktisches Schmettern um 10 % reduziert.
- Schaden durch Sternenzerschmettert um 10 % reduziert.
- Dimensius, der Allesverschlinger (alle Änderungen im mythischen Modus)
- Raidweiter Schaden durch Massives Schmettern um 20 % reduziert.
- Raidweiter Schaden durch Zerbrochener Raum um 20 % reduziert.
- Gesundheit der Lebendigen Masse um 10 % reduziert.
- Zauberzeit von Unbegrenzte Möglichkeiten auf 10 Sekunden erhöht (vorher 8 Sekunden).
- Umbraltor gewähren Aufsteigendes Reshii für 11 Sekunden (vorher 10 Sekunden).
- Gesundheit von Artoshion und Pargoth um 5 % reduziert.
- Nahkampfschaden von Artoshion und Pargoth um 15 % reduziert.
- Gesundheit der Leerenwachen um 10 % reduziert.
- Gesundheit der Nullbinder um 20 % reduziert.
- Zauberzeit von Nullbindung auf 5 Sekunden erhöht (vorher 4 Sekunden).
- Sternensplitter erkennen jetzt großzügiger Spieler auf niedrigeren Ebenen unter sich.
- Schaden durch Kosmische Strahlung in Phase 3 um 10 % reduziert.
