World of Warcraft: Nerfs für Salhadaar & Dimensius im Mythisch-Modus

Mit den Wartungsarbeiten am 8. Oktober 2025 werden in World of Warcraft neue Raid-Anpassungen für den mythischen Modus der Manaschmiede Omega aktiv. Zwei Bosse stehen dabei im Fokus: Nexuskönig Salhadaar und Dimensius, der Allesverschlinger. Die Änderungen reduzieren insbesondere den Gruppenschaden und vereinfachen Reaktionszeiten sowie Mechaniken.

Termin: 8. Oktober 2025 (Wartungstag)

8. Oktober 2025 (Wartungstag) Instanz: Manaschmiede Omega (mythisch)

Manaschmiede Omega (mythisch) Bosse: Nexuskönig Salhadaar & Dimensius

Nexuskönig Salhadaar & Dimensius Ziele: Weniger Gruppenschaden, leichtere Kontrolle der Mechaniken

Weniger Gruppenschaden, leichtere Kontrolle der Mechaniken Reduzierter Schaden: Zauber wie „Belagern“, „Erobern“, „Kosmische Strahlung“ u. v. m.

Zauber wie „Belagern“, „Erobern“, „Kosmische Strahlung“ u. v. m. Angepasste Timings: Längere Zauberzeiten und reduzierte Gegnergesundheit

Im Rahmen der planmäßigen wöchentlichen Wartung in jeder Region nehmen wir folgende Anpassungen an Bosskämpfen im Schwierigkeitsgrad „Mythisch“ vor. Schlachtzüge und Dungeons Manaschmiede Omega Nexuskönig Salhadaar (alle Änderungen im mythischen Modus) Belagern ruft nun 8 Fraktalbilder herbei (vorher 9). Die Zeit zwischen den Aktivierungen wurde auf 1,57 Sekunden erhöht (vorher 1,375 Sekunden). Magieschaden durch Bezwingen um 10 % reduziert. Magieschaden durch Erobern um 10 % reduziert. Schaden durch Eidbrecher um 20 % reduziert. Schaden durch Köpfen um 10 % reduziert. Der Nahkampfschaden der Königlichen Leerenschwinge wurde um 10 % reduziert. Schaden durch Galaktisches Schmettern um 10 % reduziert. Schaden durch Sternenzerschmettert um 10 % reduziert. Dimensius, der Allesverschlinger (alle Änderungen im mythischen Modus) Raidweiter Schaden durch Massives Schmettern um 20 % reduziert. Raidweiter Schaden durch Zerbrochener Raum um 20 % reduziert. Gesundheit der Lebendigen Masse um 10 % reduziert. Zauberzeit von Unbegrenzte Möglichkeiten auf 10 Sekunden erhöht (vorher 8 Sekunden). Umbraltor gewähren Aufsteigendes Reshii für 11 Sekunden (vorher 10 Sekunden). Gesundheit von Artoshion und Pargoth um 5 % reduziert. Nahkampfschaden von Artoshion und Pargoth um 15 % reduziert. Gesundheit der Leerenwachen um 10 % reduziert. Gesundheit der Nullbinder um 20 % reduziert. Zauberzeit von Nullbindung auf 5 Sekunden erhöht (vorher 4 Sekunden). Sternensplitter erkennen jetzt großzügiger Spieler auf niedrigeren Ebenen unter sich. Schaden durch Kosmische Strahlung in Phase 3 um 10 % reduziert.



Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.