Housing in WoW: Karte der Klingenschluchtküste & Gründerspitze

Geschrieben von Telias am 07.10.2025 um 10:51

Unsere Kollegen von MMO Champion haben ihre Housing-Datenbank erweitert und nun die Karte der Gründerspitze für die Allianz sowie die Karte der Klingenschluchtküste für die Horde ergänzt. Auf diesen Karten sind unter anderem alle Nachbarschaftsgrundstücke und Flugpunkte eingetragen. Passend dazu gibt es auch einige Bilder der Spielerbehausungen.

Karte der Gründerspitze Housing-Gebiet der Allianz

Karte der Gründerspitze Housing-Gebiet der Allianz

Karte der Klingenschluchtküste Housing-Gebiet der Horde

Karte der Klingenschluchtküste Housing-Gebiet der Horde

Bilder der Spielerbehausungen

Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen Housing in World of Warcraft: Spielerbehausungen

