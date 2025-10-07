Combat Timeline: Das kann Blizzard Boss Mods in WoW Midnight

In Midnight, der neuen Erweiterung von World of Warcraft verändert sich das Kampfsystem im Endgame grundlegend. Blizzard deaktiviert viele klassische Addons in diesen Inhalten und stellt stattdessen ein eigenes System bereit: die Combat Timeline, auch bekannt als Blizzard Boss Mods.

Diese neue Lösung ersetzt nicht nur etablierte Addon-Funktionalitäten, sondern schränkt auch die individuellen Anpassungsmöglichkeiten deutlich ein. Dennoch gibt es einige Optionen, die du aktiv nutzen kannst, um die Anzeige der Boss-Fähigkeiten an deine Bedürfnisse anzupassen.

Die neue Combat Timeline im Überblick

Mit der ersten Alphaversion von Midnight hat Blizzard die sogenannte Combat Timeline veröffentlicht. Dieses System wird zukünftig in Endgame-Inhalten eingesetzt, wenn Addons dort nicht mehr erlaubt sind. Die Blizzard Boss Mods ersetzen dabei die bisherigen externen Lösungen vollständig.

Die Darstellung erfolgt über eine statische Zeitleiste, auf der sich die Symbole der Bossfähigkeiten kontinuierlich bewegen. Eine klassische Balkenanzeige ist in dieser Standardversion nicht vorgesehen, was eine deutliche Umstellung für viele Spieler darstellt.

Unterschiede zwischen Timeline und Balkenanzeigen

In der neuen Version der Blizzard Boss Mods steht nur eine Timeline-Anzeige zur Verfügung. Im Gegensatz zu den bisher verwendeten Addons bietet das System keine klassische Balkendarstellung, bei der mehrere Fähigkeiten gleichzeitig sichtbar und vergleichbar sind.

Die Timeline zeigt stattdessen einzelne Symbole entlang einer Leiste, die sich in eine Richtung bewegen. Addons wie BigWigs können zwar das visuelle Layout anpassen, sind dabei aber auf das beschränkt, was die Blizzard-Oberfläche technisch erlaubt.

Diese Anpassungen erlaubt Blizzard standardmäßig

Vertikale oder horizontale Ausrichtung der Timeline kann gewählt werden.

der Timeline kann gewählt werden. Die Richtung der Bewegung der Fähigkeitensymbole lässt sich anpassen.

lässt sich anpassen. Die Größe der Icons und das gesamte Layout sind skalierbar.

und das gesamte Layout sind skalierbar. Die Transparenz des Hintergrunds und der gesamten Leiste ist einstellbar.

und der gesamten Leiste ist einstellbar. Du kannst wählen, ob die Timeline immer sichtbar , nur im Kampf oder nie angezeigt wird.

, nur im Kampf oder nie angezeigt wird. Im vertikalen Modus kannst du die Namen der Fähigkeiten links neben der Leiste anzeigen lassen.

neben der Leiste anzeigen lassen. Es ist möglich, Tooltips für Fähigkeiten zu aktivieren.

zu aktivieren. Du kannst dir anzeigen lassen, wann eine Fähigkeit ausgelöst wird.

Eingeschränkte Möglichkeiten und fehlende Features

Die Blizzard Boss Mods bieten in ihrer Grundversion keine Balkenanzeige. Stattdessen ist ausschließlich die Timeline verfügbar. Diese Einschränkung bedeutet, dass viele gewohnte Funktionen aus Addons in der Standardversion entfallen.

Einige Darstellungsoptionen sind ebenfalls limitiert. So lassen sich Fähigkeitsnamen nicht im horizontalen Modus anzeigen und können auch nicht rechts neben dem Symbol platziert werden. Ebenso gibt es keine Möglichkeit, unerwünschte Fähigkeiten auszublenden, was die Übersichtlichkeit in bestimmten Situationen einschränken kann.

Ein weiterer limitierender Faktor ist der feste Spreadpoint, also der Abstand zwischen den Symbolen auf der Timeline. Dieser ist aktuell auf fünf Sekunden voreingestellt und lässt sich nicht anpassen.

Was Addons noch dürfen – und was nicht

Obwohl Addons wie BigWigs auch weiterhin genutzt werden können, unterliegen sie in Midnight deutlichen Einschränkungen. Sie dürfen zwar das visuelle Layout der Timeline anpassen, sind dabei aber strikt an die technischen Möglichkeiten der Blizzard-Basisoberfläche gebunden.

Funktionale Erweiterungen sind nicht erlaubt. Es ist nicht möglich, eigene Warnmeldungen an andere Spieler zu senden oder Fähigkeitsnamen zu verändern, etwa durch Nummerierungen oder taktische Hinweise. Ebenso können nicht gewünschte Zauber nicht ausgeblendet werden – selbst wenn sie für die eigene Rolle irrelevant erscheinen.

Zum aktuellen Stand gibt es keine Audio-Warnungen über Addons. Blizzard hat jedoch angekündigt, diese Funktion zu einem späteren Zeitpunkt selbst zu integrieren.

