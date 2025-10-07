WoW Patch 11.2.5: Launch Trailer zum Legion Remix veröffentlicht

Der offizielle Launch Trailer zum Legion Remix gibt einen packenden Ausblick auf das neue Event, das ab morgen mit Patch 11.2.5 in World of Warcraft startet. Die erste Phase in Legion Remix trägt den Namen „Himmel des Feuers“ und bringt eine Vielzahl an überarbeiteten Inhalten aus der Legion-Erweiterung zurück ins Spiel.

Die verheerten Inseln als zentrales Gebiet

Ordenshallen mit vertrauten Missionen

Smaragdgrüner Alptraum und Prüfung der Tapferkeit als erste Raid-Highlights

Unendliche Artefaktwaffen zur freien Verbesserung

zur freien Verbesserung Neue und klassische Belohnungen zum Sammeln

zum Sammeln Zeitverzerrter Schlüsselstein für Mythisch+

für Mythisch+ Heroischer Weltmodus für herausfordernde Kämpfe

für herausfordernde Kämpfe Zeitverzerrte Obelisken als neue Interaktionspunkte

