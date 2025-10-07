WoW Patch 11.2.5: Launch Trailer zum Legion Remix veröffentlicht
Geschrieben von Telias am 07.10.2025 um 20:38
Der offizielle Launch Trailer zum Legion Remix gibt einen packenden Ausblick auf das neue Event, das ab morgen mit Patch 11.2.5 in World of Warcraft startet. Die erste Phase in Legion Remix trägt den Namen „Himmel des Feuers“ und bringt eine Vielzahl an überarbeiteten Inhalten aus der Legion-Erweiterung zurück ins Spiel.
- Die verheerten Inseln als zentrales Gebiet
- Ordenshallen mit vertrauten Missionen
- Smaragdgrüner Alptraum und Prüfung der Tapferkeit als erste Raid-Highlights
- Unendliche Artefaktwaffen zur freien Verbesserung
- Neue und klassische Belohnungen zum Sammeln
- Zeitverzerrter Schlüsselstein für Mythisch+
- Heroischer Weltmodus für herausfordernde Kämpfe
- Zeitverzerrte Obelisken als neue Interaktionspunkte
