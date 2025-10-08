Ornat des Sargereikommandanten in WoW Legion Remix freischalten

Spiel:
Geschrieben von Telias am 08.10.2025 um 11:51

In World of Warcraft kannst du im Legion Remix neue Erfolge abschließen, um das exklusive Ornat des Sargereikommandanten freizuschalten. Das Transmog-Set besteht aus vier einzigartigen Farbvarianten mit imposanten Umhängen und anhaltenden Partikeleffekten. Jede Variante ist an einen bestimmten Endgame-Erfolg im Remix-Event gebunden.

Ornat des Sargereikommandanten in Legion Remix

Ornat des Sargereikommandanten in Legion Remix freischalten

Diese Erfolge schalten die vier Farbvarianten frei

Das lichtgebundene Set ist zum Start von Legion Remix nicht direkt verfügbar, da die Inhalte des Events im Zwei-Wochen-Rhythmus freigeschaltet werden. Die übrigen Sets kannst du bereits ab dem Start freischalten. Durch das Fehlen von Raid-Lockouts in Legion Remix ist ein schneller Fortschritt gut möglich.

Teufelsgeweihtes Ornat des Sargereikommandanten

Teufelsgeweihtes Ornat des Sargereikommandanten - Transmog-Set

Leerengezeichnetes Ornat des Sargereikommandanten

Leerengezeichnetes Ornat des Sargereikommandanten - Transmog-Set

Höllengeschmiedetes Ornat des Sargereikommandanten

Höllengeschmiedetes Ornat des Sargereikommandanten - Transmog-Set

Lichtgebundenes Ornat des Sargereikommandanten

Lichtgebundenes Ornat des Sargereikommandanten - Transmog-Set

Weitere passende Belohnungen

Die Ornate lassen sich ideal mit anderen kosmetischen Belohnungen aus dem Legion Remix kombinieren:

Teufelsgeweihte Sichel des Zerrütters - Transmog-Waffe Taeshalach - Transmog-Waffe Verderbte Klingen des gefallenen Königs - Transmog-Waffe Verderbte Klingen des gefallenen Königs - Transmog-Waffe Verderbte Klingen des gefallenen Königs - Transmog-Waffe

Quelle: Wowhead

