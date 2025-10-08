Ornat des Sargereikommandanten in WoW Legion Remix freischalten
In World of Warcraft kannst du im Legion Remix neue Erfolge abschließen, um das exklusive Ornat des Sargereikommandanten freizuschalten. Das Transmog-Set besteht aus vier einzigartigen Farbvarianten mit imposanten Umhängen und anhaltenden Partikeleffekten. Jede Variante ist an einen bestimmten Endgame-Erfolg im Remix-Event gebunden.
Ornat des Sargereikommandanten in Legion Remix freischalten
Diese Erfolge schalten die vier Farbvarianten frei
- Ensemble: Teufelsgeweihtes Ornat des Sargereikommandanten
Erfolg: Ein teuflisch guter Fund – Schließt die Kampagne von Legion Remix ab.
- Ensemble: Leerengezeichnetes Ornat des Sargereikommandanten
Erfolg: Heroische Weltquests der Verheerten Inseln IV – Schließt 100 Weltquests als Legionzeitläufer auf der Weltstufe Heroisch ab.
- Ensemble: Höllengeschmiedetes Ornat des Sargereikommandanten
Erfolg: Anachronistischer Schlüsselsteinheld – Schließt einen beliebigen anachronistischen Schlüsselsteindungeon der Stufe 30 oder höher mit einem Zeitläufer ab.
- Ensemble: Lichtgebundenes Ornat des Sargereikommandanten
Erfolg: Mythische Schlachtzüge von Legion Remix – Schließt alle Schlachtzüge von Legion auf dem Schwierigkeitsgrad 'Mythisch' ab.
Das lichtgebundene Set ist zum Start von Legion Remix nicht direkt verfügbar, da die Inhalte des Events im Zwei-Wochen-Rhythmus freigeschaltet werden. Die übrigen Sets kannst du bereits ab dem Start freischalten. Durch das Fehlen von Raid-Lockouts in Legion Remix ist ein schneller Fortschritt gut möglich.
Teufelsgeweihtes Ornat des Sargereikommandanten
Leerengezeichnetes Ornat des Sargereikommandanten
Höllengeschmiedetes Ornat des Sargereikommandanten
Lichtgebundenes Ornat des Sargereikommandanten
Weitere passende Belohnungen
Die Ornate lassen sich ideal mit anderen kosmetischen Belohnungen aus dem Legion Remix kombinieren:
Quelle: Wowhead
