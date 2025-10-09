Schnell 15.000 Bronze in WoW Legion Remix durch Kriegsmeutenkarte

Wenn du in Legion Remix schnell an Bronze kommen willst, gibt es eine besonders effektive Methode: die Verwendung der Kriegsmeutenkarte für überall gleichzeitig. Sobald du diese Karte nutzt, erhältst du sofort 15.000 Bronze und schaltest automatisch alle Karten von bereits erkundeten Regionen deiner Kriegsmeute frei.

Wie bekommst du die Kriegsmeutenkarte?

Um die Die Kriegsmeutenkarte für überall gleichzeitig freizuschalten, musst du den Erfolg Dynamisches Duo erreichen. Dafür ist es notwendig, mit zwei verschiedenen Klassen die Höchststufe zu erreichen. Sobald dieser Erfolg freigeschaltet ist, wird dir die Karte automatisch zur Verfügung gestellt.

Was ist die Kriegsmeutenkarte für überall gleichzeitig?

Die Kriegsmeutenkarte für überall gleichzeitig wird automatisch deinem Zauberbuch hinzugefügt, wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Sie deckt alle Karten von Regionen auf, die von einem Mitglied deiner Kriegsmeute vollständig erkundet wurden. Das spart Zeit und Aufwand bei der Gebietsaufdeckung.

Wofür brauchst du Bronze in Legion Remix?

Bronze ist die zentrale Währung in World of Warcraft: Legion Remix. Du kannst damit kosmetische Gegenstände wie Reittiere, Spielzeuge oder Rüstungen kaufen. Ein schneller Start mit 15.000 Bronze verschafft dir direkt einen spürbaren Vorteil beim Freischalten dieser Inhalte.

