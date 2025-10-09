Kurioser WoW-Bug: Inarius’ Streitross zeigt sich als schwebender Würfel

Im World of Warcraft Event Legion Remix sorgt ein kurioser Grafikfehler bei einem beliebten Reittier für Aufsehen. Das Mount Inarius' Streitross, eigentlich für sein leuchtendes Design bekannt, verwandelt sich beim Fliegen derzeit in einen blauen, leuchtenden Würfel – und das durch einen offensichtlichen Bug.

Inarius' Streitross: Vom Engelspferd zum Würfel

Der ursprünglich von einem Engels-Reittier inspirierte Inarius' Streitross war bei Spielern bereits vor dem Event beliebt. Viele freuten sich, ihn im Rahmen von Legion Remix erneut über die Verheerten Inseln zu steuern. Doch statt goldener Flügel erscheint das Mount bei vielen nun als grell leuchtender Würfel in Blau und Weiß. Dieser Bug verändert das Spielerlebnis deutlich – und sorgt für viele amüsierte Reaktionen in der Community.

Der Grafikfehler betrifft viele Spieler gleichzeitig

Mehrere Spieler berichten, dass der Bug nicht nur vereinzelt auftritt. In Gebieten wie Dornogol sind laut Reddit-Kommentaren häufig gleich mehrere „fliegende Würfel“ gleichzeitig zu sehen. Das bestätigt, dass der Fehler zahlreiche Accounts gleichzeitig betrifft – unabhängig von Ausrüstung oder Klasse. Die Darstellung als Würfel ist nicht nur beim Reiten sichtbar, sondern auch in der Reittierübersicht im Interface.

Fehler wurde bereits auf dem PTR gemeldet

Einige Spieler geben an, den Bug bereits vor Wochen auf dem öffentlichen Testserver (PTR) beobachtet und gemeldet zu haben. Dennoch scheint es bisher keine Behebung durch Blizzard gegeben zu haben. Erfahrungen aus früheren Events zeigen, dass grafische Mount-Bugs teils über Monate ungelöst bleiben, sofern sie keine spielmechanischen Auswirkungen haben.

Spieler sehen es mit Humor – und manche mit Taktik

Die Community nimmt den Grafikfehler größtenteils mit Humor. Manche bezeichnen den Würfel bereits als „ideales Mount-Modell“, andere scherzen, dass sie für diesen Bug sogar Geld zahlen würden. Es gibt auch Stimmen, die spekulieren, dass die kleine Würfel-Hitbox in Mount-Rennen einen Vorteil bringen könnte – ein taktischer Nebeneffekt, wenn auch unbeabsichtigt.

Erhältlichkeit des Mounts im Remix-Event

Unabhängig vom Bug ist Inarius' Streitross tatsächlich im Remix verfügbar. Spieler berichten, dass sie ihn beim Besiegen seltener Gegner wie dem Greedy Goblin erhalten haben. Der Bug betrifft also ein Mount, das aktiv im Spielverlauf erbeutet werden kann – und somit viele potenzielle Spieler betrifft.

