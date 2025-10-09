WoW Midnight: Early Access zu Housing und neue Inhalte angekündigt

Mit der Midnight-Erweiterung beginnt ein neues Kapitel in World of Warcraft. Dich erwarten nicht nur düstere Prophezeiungen und neue Story-Inhalte, sondern endlich auch das lang erwartete Housing-Feature mit einem exklusiven Early Access für Spieler mit aktivem Midnight-Zugang. Neue Questreihen, Rückkehr der Kampfgilde und ein PTR-Testlauf machen das Update zu einem der umfangreichsten der letzten Jahre.

Das Kapitel Die Geister von K'aresh liegt hinter uns und Azeroth steht eine Zukunft bevor, die von Xal'atath und dem unaufhaltsamen Vormarsch der Leere überschattet wird. Die Warnung breitet euch auf die Ereignisse der Midnight-Erweiterung vor. Außerdem bekommt ihr mit dem Vorabzugang zu Behausungen ein neues Heim!

Setzt die Kampagne von The War Within fort

Die Geister von K'aresh sind zwar zur Ruhe gekommen , doch es droht eine neue Gefahr. Vereesa Windläufer wird von Visionen einer düsteren Prophezeiung heimgesucht: dem Untergang von Quel'Thalas. Ihr werdet die The War Within-Kampagne fortsetzen, um mehr über die Vorzeichen zu erfahren.

Vorabzugang zu Behausungen

Als Teil des Inhaltsupdates erhalten Spieler, die Midnight ihrem Konto hinzugefügt haben, Vorabzugang zu den Behausungen. Hier sind einige der Funktionen, die zunächst verfügbar sein werden:

Dekorationssammlung und Raumgestaltung

Raumaufteilung

Nachbarschaften

Gründung von Gilden- oder Satzungsnachbarschaften

Belohnungen aus klassischen Inhalten

Berufsbelohnungen

Fliegen in Nachbarschaften

Neues Tutorial für Behausungen

Behausungen für zurückkehrende Spieler

Spieler, die zurückkehren oder ihre Reise in Midnight fortsetzen, erhalten eine Quest, die sie zum Tutorial für Behausungen führt. Dort erfahren sie mehr über den Kauf und die Gestaltung eines Hauses.

Behausungen für neue Spieler

Spieler, die noch neu in World of Warcraft sind und Midnight besitzen, spielen zunächst die Einführung für neue Spieler bis zum Ende des Tutorials auf dem Boot. Danach können diese Spieler wählen, ob sie die Einführung für neue Spieler fortsetzen oder direkt zum Tutorial für Behausungen übergehen wollen.

Spieler ohne Midnight

Spieler, die Midnight noch nicht besitzen, können Nachbarschaften besuchen und Einrichtungsgegenstände aus verschiedenen Aktivitäten sammeln, darunter Quests von NSCs in Orgrimmar, Sturmwind und Dornogal. Sie können jedoch kein Zuhause erwerben oder einer Nachbarschaft beitreten, solange sie die Erweiterung nicht besitzen.

Neue und zurückkehrende Spieler

Egal, ob ihr als neuer Spieler die ersten Schritte macht oder nach einer Pause zurückkehrt, es ist für alle etwas dabei. Neue Spieler erleben einen sanfteren Einstieg mit der verbesserten Einführung für neue Spieler. Spieler, die nach Azeroth zurückkehren, können ihre ihre Kenntnisse auffrischen und direkt zu den neuesten Inhalten von World of Warcraft gelangen. Erfahrt mehr in unserem bereits veröffentlichten Artikel.

Neue Lehrensuche: Blut- und Leerenelfen

Trefft euch mit Lehrensucher Cho, um mehr über den Ursprung der Blutelfen und Leerenelfen zu erfahren. Die Reise beginnt mit der Nacherzählung des Angriffs der Geißel auf Silbermond und des Angriffs des Lichkönigs auf den Sonnenbrunnen. Später erfahrt ihr mehr über das Verderben des Sonnenbrunnens durch Alleria Windläufer und die Entstehung der Leerenelfen.

Traditionsrüstung der Pandaren

Kehrt mit einer vertrauten Gruppe von Pandaren auf die Wandernde Insel zurück, um alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was bei den Vorbereitungen für das Geisterfest aus dem Ruder gelaufen ist. Vereint Dorfbewohner und Geister, um Harmonie in die Feier zurückzubringen. Als Belohnung winkt die neue Traditionsrüstung der Pandaren für eure Sammlung.

Besucht die Turbulenten Zeitwege

Erneut hat der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden! Spieler können im Rahmen dieses zeitlich begrenzten, zehnwöchigen Events erstmals sechs neue Dungeons in den Schattenlanden betreten. Sammelt neue Belohnungen, Meta-Erfolge und noch viel mehr.

Die Kampfgilde kehrt zurück

Kurz nach der Veröffentlichung des Inhaltsupdates von Die Warnung können die Spieler wieder in den Kampfring steigen und sich im Einzelkampf gegen neue und bekannte Bosse beweisen. Spieler können sich erneut anmelden, um gegen diese Gegner anzutreten, in den Rängen aufzusteigen oder das Spektakel aus der Nähe mitzuerleben.

Schauplätze

Orgrimmar Shlae'gararena

Sturmwind Bizmos Boxbar (Die Tiefenbahn)

Zusätzlich wurden Verbesserungen vorgenommen, die Bossrotation überarbeitet und neue Bosse hinzugefügt. Spieler können außerdem Herausforderungserfolge verdienen und neue Belohnungen sammeln, darunter Behausungsdekoration, ein neu gefärbtes Flugreittier und sogar Bruce in einer neuen Farbvariante.

Testet den Vorabzugang zu Behausungen auf dem PTR

Es wird einen zeitlich begrenzten Test der neuen Spielerbehausungen-Funktion auf dem öffentlichen Testrealm (PTR) geben, an dem alle teilnehmen können, die mitmachen möchten. Midnight muss dafür nicht auf dem Konto vorhanden sein. Bitte beachtet, dass es sich bei diesem Test um eine noch in Entwicklung befindliche Funktion handelt. Der Test kann bei Bedarf zeitweise offline genommen oder jederzeit beendet werden.

Wann:

Montag, 13. Oktober, 20:00 Uhr MESZ bis Donnerstag, 16. Oktober, 20:00 Uhr MESZ.

Wir freuen uns darauf, euch auf dem PTR zu sehen!