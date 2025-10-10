WoW Midnight: Gewandung des Zauberers bringt magische Transmog-Optionen

In der Welt von World of Warcraft bringt die Midnight-Alpha ein neues Highlight für Transmog-Fans: die Gewandung des Zauberers. Dieses Ensemble wurde frisch datamined und erweitert das Spiel um stilvolle kosmetische Optionen, die dich in die Rolle einer echten Hexe schlüpfen lassen.

Das Set besteht aus einem klassischen Hexenhut und einem eleganten Umhang – perfekt abgestimmt für Spieler, die ihren Charakteren einen geheimnisvollen Look verleihen möchten. Insgesamt gibt es 18 Farbvarianten, sodass du deinen ganz persönlichen Stil wählen kannst.

Magischer Stil trifft auf Vielseitigkeit

Die Gewandung des Zauberers erscheint voraussichtlich im Handelsposten und folgt damit dem bekannten Konzept, das bereits bei den Banditenmasken in Dragonflight erfolgreich war. Diese Sets bieten rein kosmetische Anpassungen und erweitern die kreativen Möglichkeiten beim Transmog-System.

Die Ingame-Beschreibung unterstreicht den verspielten Charakter der Outfits: „Das perfekte Outfit für all deine geheimnisvollen, magischen Bedürfnisse! Verfügt über Taschen, die möglicherweise in andere Dimensionen führen – oder auch nicht.“ Dieser charmante Hinweis auf versteckte Dimensionen passt perfekt zum mystischen Flair des Sets.

Quelle: Wowhead

