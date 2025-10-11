WoW Legion Remix: Schneller Leveln mit Morataris unendlicher Weisheit

In World of Warcraft: Legion Remix gibt es ab Stufe 70 eine Möglichkeit, deutlich schneller zu leveln. Während der Fortschritt ab diesem Punkt normalerweise spürbar langsamer wird, sorgt ein spezieller XP-Buff dafür, dass du das Tempo aus den vorherigen Stufen beibehältst. Dafür musst du eine bestimmte Quest abschließen, die dir einen massiven Erfahrungsbonus gewährt – und damit den Weg auf Stufe 80 stark verkürzt.

Der versteckte XP-Turbo in Legion Remix

Ab Stufe 70 kannst du in World of Warcraft: Legion Remix einen besonderen Bonus freischalten, der dein weiteres Leveln stark beschleunigt. Die dazugehörige Quest heißt Eine Lektion in Eifer und stammt von Moratari, den du beim Infinite Bazaar findest. Du kannst die Aufgabe zwar auch schon vor Erreichen von Level 70 annehmen, relevant wird sie aber erst mit Erreichen dieser Stufe.

So wirkt der Buff „Morataris unendliche Weisheit“

Nachdem du die Quest Eine Lektion in Eifer abgeschlossen hast, erhältst du den Buff Morataris unendliche Weisheit. Dieser Bonus erhöht die erhaltene Erfahrung durch das Töten von Gegnern und das Abschließen von Quests um 250 %. Der Effekt ist ab Level 70 aktiv und ergänzt sich mit allen anderen Erfahrungsvorteilen, die du bereits aus dem Legion Remix gesammelt hast, zum Beispiel durch deine Artefaktwaffe.

Warum der Buff so wichtig ist

Ab Level 70 steigen die Anforderungen für den nächsten Stufenaufstieg in World of Warcraft: Legion Remix deutlich an. Ohne zusätzliche Boni dauert das Leveln spürbar länger. Morataris unendliche Weisheit gleicht diesen Anstieg aus und bringt dich effizient bis zur Maximalstufe.

Quelle: Wowhead

