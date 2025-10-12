Raids in WoW Legion Remix – So levelst du schneller und effizienter

In Legion Remix spielen Raids schon früh eine wichtige Rolle. Bereits ab Level 20 kannst du an den ersten Schlachtzügen teilnehmen und dabei nicht nur wertvolle Erfahrung, sondern auch entscheidende Belohnungen sammeln. Diese besondere Variante von Legion bietet tägliche Raid-Lockouts und damit regelmäßig neue Chancen auf Ewige Macht und hochwertige Ausrüstung. Wer früh einsteigt, profitiert doppelt – beim Leveln und auf dem Weg zum Max-Level.

Ab wann du in Legion Remix raiden kannst

In Legion Remix kannst du deutlich früher mit Raids starten als im klassischen Spiel. Bereits ab Level 20 hast du Zugriff auf Looking-for-Raid (LFR)- und den normalen Schwierigkeitsgrad. Damit kannst du schon während des Levelns erste Raid-Erfahrungen sammeln und dir frühe Belohnungen sichern. Zu Beginn der Saison stehen dir die Schlachtzüge Smaragdgrüner Alptraum und Prüfung der Tapferkeit offen. Weitere Raids aus der Legion-Erweiterung werden im Verlauf schrittweise freigeschaltet.

Welche Raid-Schwierigkeiten dich auf Max-Level erwarten

Sobald du das Max-Level erreichst, stehen dir neue Schwierigkeitsgrade in den Legion Remix Raids offen. Du kannst direkt in den heroischen Schwierigkeitsgrad einsteigen, der speziell für frisch gelevelte Charaktere auf Stufe 80 ausgelegt ist. Mit etwas Ausrüstung lassen sich diese Raids gut bewältigen. Mythic-Raids erfordern hingegen mehr Vorbereitung. Für den Einstieg in mytischen Smaragdgrünern Alptraum und der mythischen Prüfung der Tapferkeit wird ein Itemlevel von mindestens 600 empfohlen.

Warum sich Raids schon beim Leveln lohnen

Auch während des Levelns bieten dir Raids in Legion Remix klare Vorteile. Neben einer ordentlichen Menge an Erfahrung erhältst du bei jedem Boss wertvolle Fragmentiertes Andenken an Epochenherausforderungen. Diese Andenken gehören zu den wichtigsten Quellen für Ewige Macht. In LFR-Raids bekommst du etwa drei Andenken pro Boss, in normalen Raids sind es vier bis acht. Sobald du 100 Andenken gesammelt hast, kannst du sie gegen eine große Menge Ewige Macht eintauschen – und die Menge steigt mit deinem aktuellen Level an Ewiges Wissen deutlich an.

So bekommst du starke Ausrüstung durch Raids

Jeder Boss in Legion Remix hinterlässt neben Erfahrung und Andenken auch Partikel der zerbrochenen Zeit. In LFR-Raids bekommst du jeweils eine, in normalen Raids zwei Partikel pro Boss. Mit jeweils zehn Partikel kannst du ein Ausrüstungsteil herstellen, das zu deinem Level passt. Auf Max-Level richtet sich das Itemlevel der hergestellten Ausrüstung nach dem Durchschnitt deiner aktuell getragenen Gegenstände. Du kannst Partikel also schon während des Levelns sammeln und später gezielt einsetzen, um das Gearing auf Stufe 80 deutlich zu beschleunigen.

Was du über die Raid-Lockouts in Legion Remix wissen musst

Im Gegensatz zu den klassischen Raids in World of Warcraft gelten in Legion Remix besondere Regeln. Die Schlachtzüge haben hier einen täglichen Lockout, was bedeutet, dass du sie jeden Tag erneut betreten kannst, um Beute, Erfahrung und Ewige Macht zu erhalten. Das gibt dir regelmäßig neue Chancen auf Fortschritt – ganz ohne eine Woche warten zu müssen.

