WoW Midnight: Alle Waffenmodelle der neuen Raid-Waffen

Geschrieben von Telias am 13.10.2025 um 08:18

In der ersten Raid-Saison von Midnight in World of Warcraft kannst du einen Blick auf alle neuen Raid-Waffenmodelle werfen. Die Designs sind stark von der Leere inspiriert und stammen aus den Schlachtzügen Leerenspitze, Traumriss und Marsch auf Quel'Danas.

Übersicht

Zweihandaxt

WoW Midnight Waffenmodell Zweihandaxt  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandaxt  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandaxt  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandaxt  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandaxt  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandaxt 

Bogen

WoW Midnight Waffenmodell Bogen  WoW Midnight Waffenmodell Bogen  WoW Midnight Waffenmodell Bogen  WoW Midnight Waffenmodell Bogen  WoW Midnight Waffenmodell Bogen  WoW Midnight Waffenmodell Bogen 

Schusswaffe

WoW Midnight Waffenmodell Schusswaffe  WoW Midnight Waffenmodell Schusswaffe  WoW Midnight Waffenmodell Schusswaffe  WoW Midnight Waffenmodell Schusswaffe  WoW Midnight Waffenmodell Schusswaffe  WoW Midnight Waffenmodell Schusswaffe 

Gleve

WoW Midnight Waffenmodell Gleve  WoW Midnight Waffenmodell Gleve  WoW Midnight Waffenmodell Gleve  WoW Midnight Waffenmodell Gleve  WoW Midnight Waffenmodell Gleve  WoW Midnight Waffenmodell Gleve 

Faustwaffe

WoW Midnight Waffenmodell Faustwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Faustwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Faustwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Faustwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Faustwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Faustwaffe 

Dolch

WoW Midnight Waffenmodell Dolch  WoW Midnight Waffenmodell Dolch  WoW Midnight Waffenmodell Dolch  WoW Midnight Waffenmodell Dolch  WoW Midnight Waffenmodell Dolch  WoW Midnight Waffenmodell Dolch 

Einhandstreitkolben

WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Einhandstreitkolben 

Zweihandstreitkolben

WoW Midnight Waffenmodell Zweihandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandstreitkolben  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandstreitkolben 

Nebenhand

WoW Midnight Waffenmodell Nebenhand  WoW Midnight Waffenmodell Nebenhand  WoW Midnight Waffenmodell Nebenhand  WoW Midnight Waffenmodell Nebenhand  WoW Midnight Waffenmodell Nebenhand  WoW Midnight Waffenmodell Nebenhand 

Stangenwaffe

WoW Midnight Waffenmodell Stangenwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Stangenwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Stangenwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Stangenwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Stangenwaffe  WoW Midnight Waffenmodell Stangenwaffe 

Schild

WoW Midnight Waffenmodell Schild  WoW Midnight Waffenmodell Schild  WoW Midnight Waffenmodell Schild  WoW Midnight Waffenmodell Schild  WoW Midnight Waffenmodell Schild  WoW Midnight Waffenmodell Schild 

Stab

WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab  WoW Midnight Waffenmodell Stab 

Zweihandschwert

WoW Midnight Waffenmodell Zweihandschwert  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandschwert  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandschwert  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandschwert  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandschwert  WoW Midnight Waffenmodell Zweihandschwert 

Quelle: Wowhead

