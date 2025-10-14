WoW Midnight: Neue Transmog-Sets und Waffen aus Zul'Aman

Mit der kommenden Erweiterung World of Warcraft: Midnight erwartet dich in der neuen Zone Zul'Aman ein frischer Look im Stil der Amanitrolle. Die Kombination aus wilder Natur, neuen Belohnungen und stilvollen Sets macht diesen Ort besonders reizvoll für Transmog-Fans.

Belohnungen in Zul'Aman

Spieler können in der neuen Zone verschiedene Transmog-Sets und Waffen im Stil der Amanitrolle erhalten. Die Belohnungen umfassen Äxte, Bögen und Rüstungen in mehreren Farbvarianten.

Die Amanitrolle

Die Amanitrolle wurden einst vom legendären Häuptling Zul'jin angeführt. In der neuen Erweiterung stehen sie nun unter dem Befehl seiner Enkelin Zul'jarra.

Outdoor-Sets mit Farbvielfalt

Insgesamt stehen drei verschiedene Outdoor-Sets aus Zul'Aman zur Verfügung. Jedes Set präsentiert sich mit einem eigenen Farbschema und spiegelt den einzigartigen Stil der Amanitrolle wider.

Outdoor-Waffen aus Zul'Aman

1H Axt

Bogen

Nebenhand-Waffe

2H-Stab

Quelle: Wowhead

