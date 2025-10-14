Spiel:
WoWNewsarchivOktober 2025WoW Midnight: Neue Transmog-Sets und Waffen aus Zul'Aman

WoW Midnight: Neue Transmog-Sets und Waffen aus Zul'Aman

Geschrieben von Telias am 14.10.2025 um 08:52

Mit der kommenden Erweiterung World of Warcraft: Midnight erwartet dich in der neuen Zone Zul'Aman ein frischer Look im Stil der Amanitrolle. Die Kombination aus wilder Natur, neuen Belohnungen und stilvollen Sets macht diesen Ort besonders reizvoll für Transmog-Fans.

Belohnungen in Zul'Aman

Spieler können in der neuen Zone verschiedene Transmog-Sets und Waffen im Stil der Amanitrolle erhalten. Die Belohnungen umfassen Äxte, Bögen und Rüstungen in mehreren Farbvarianten.

Die Amanitrolle

Die Amanitrolle wurden einst vom legendären Häuptling Zul'jin angeführt. In der neuen Erweiterung stehen sie nun unter dem Befehl seiner Enkelin Zul'jarra.

Outdoor-Sets mit Farbvielfalt

Insgesamt stehen drei verschiedene Outdoor-Sets aus Zul'Aman zur Verfügung. Jedes Set präsentiert sich mit einem eigenen Farbschema und spiegelt den einzigartigen Stil der Amanitrolle wider.

WoW Midnight: Transmog-Set aus Zul'Aman WoW Midnight: Transmog-Set aus Zul'Aman WoW Midnight: Transmog-Set aus Zul'Aman

Outdoor-Waffen aus Zul'Aman

1H Axt

Amani 1H Axe Blue and Orange Transmog Amani 1H Axe Green and Brown Transmog Amani 1H Axe Black and Orange Transmog Amani 1H Axe Purple Transmog Amani 1H Axe Green and Red Transmog

Bogen

Amani Bow Blue and Orange Transmog Amani Bow Green and Brown Transmog Amani Bow Black and Orange Transmog Amani Bow Purple Transmog Amani Bow Green and Red Transmog

Nebenhand-Waffe

Amani Offhand Blue and Orange Transmog Amani Offhand Green and Brown Transmog Amani Offhand Black and Orange Transmog Amani Offhand Purple Transmog Amani Offhand Green and Red Transmog

2H-Stab

Amani 2H Staff Blue and Orange Transmog Amani 2H Staff Green and Brown Transmog Amani 2H Staff Black and Orange Transmog Amani 2H Staff Purple Transmog Amani 2H Staff Green and Red Transmog

Quelle: Wowhead

