Haranir-Rüstungen und Waffen aus den Midnight-Dungeons in WoW

Midnight führt neue Dungeon-Sets ein, die vom Stil der Haranir geprägt sind – einer alten, verbündeten Rasse aus den Wurzelpfade. Sowohl Waffen als auch Rüstungen zeigen ein durchgängiges Design und sind Teil der Transmog-Beute aus den Midnight-Dungeons.

Rüstungssets im Haranir-Stil

Alle vier Rüstungsklassen sind in den Midnight-Dungeons vertreten:

Stoffrüstungen

Lederrüstungen

Kettenrüstungen

Plattenrüstungen

Waffenmodelle aus den Midnight-Dungeons

Im Dungeon-Drop findest du zahlreiche Transmog-Waffen, die den Haranir-Stil aufgreifen:

1H- und 2H-Äxte

Bögen und Armbrüste

Gleven und Faustwaffen

Dolche, Streitkolben, Schwerter (1H und 2H)

Stäbe, Zauberstäbe und Stangenwaffen

Schildhände und Schilde

Die meisten Tints werden direkt aus Dungeon-Beute stammen. Einige Farbvarianten könnten jedoch erst später oder als Ruhmbelohnung zugänglich sein.

Stoffrüstung aus dem Haranir-Dungeon

Lederüstung aus dem Haranir-Dungeon

Kettenrüstung aus dem Haranir-Dungeon

Plattenrüstung aus dem Haranir-Dungeon

Waffen aus dem Mitternachts-Dungeon

1H Axt

2H Axt

Bogen

Armbrust

Gleven

Faustwaffe

Dolch

1H Streitkolben

Schildhand

Stangenwaffe

Schild

Stab

1H Schwert

2H Schwert

Zauberstab

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.