Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivOktober 2025Haranir-Rüstungen und Waffen aus den Midnight-Dungeons in WoW

Haranir-Rüstungen und Waffen aus den Midnight-Dungeons in WoW

Geschrieben von Telias am 14.10.2025 um 09:40

Midnight führt neue Dungeon-Sets ein, die vom Stil der Haranir geprägt sind – einer alten, verbündeten Rasse aus den Wurzelpfade. Sowohl Waffen als auch Rüstungen zeigen ein durchgängiges Design und sind Teil der Transmog-Beute aus den Midnight-Dungeons.

Haranir-Rüstungen aus den Midnight-Dungeons in WoW

Rüstungssets im Haranir-Stil

Alle vier Rüstungsklassen sind in den Midnight-Dungeons vertreten:

  • Stoffrüstungen
  • Lederrüstungen
  • Kettenrüstungen
  • Plattenrüstungen

Waffenmodelle aus den Midnight-Dungeons

Im Dungeon-Drop findest du zahlreiche Transmog-Waffen, die den Haranir-Stil aufgreifen:

  • 1H- und 2H-Äxte
  • Bögen und Armbrüste
  • Gleven und Faustwaffen
  • Dolche, Streitkolben, Schwerter (1H und 2H)
  • Stäbe, Zauberstäbe und Stangenwaffen
  • Schildhände und Schilde

Die meisten Tints werden direkt aus Dungeon-Beute stammen. Einige Farbvarianten könnten jedoch erst später oder als Ruhmbelohnung zugänglich sein.

Stoffrüstung aus dem Haranir-Dungeon

Lederüstung aus dem Haranir-Dungeon

Kettenrüstung aus dem Haranir-Dungeon

Plattenrüstung aus dem Haranir-Dungeon

Waffen aus dem Mitternachts-Dungeon

1H Axt

2H Axt

Bogen

Armbrust

Gleven

Faustwaffe

Dolch

1H Streitkolben

Schildhand

Stangenwaffe

Schild

Stab

1H Schwert

2H Schwert

Zauberstab

Quelle: Wowhead

Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.