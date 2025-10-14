Haranir-Rüstungen und Waffen aus den Midnight-Dungeons in WoW
Geschrieben von Telias am 14.10.2025 um 09:40
Midnight führt neue Dungeon-Sets ein, die vom Stil der Haranir geprägt sind – einer alten, verbündeten Rasse aus den Wurzelpfade. Sowohl Waffen als auch Rüstungen zeigen ein durchgängiges Design und sind Teil der Transmog-Beute aus den Midnight-Dungeons.
Rüstungssets im Haranir-Stil
Alle vier Rüstungsklassen sind in den Midnight-Dungeons vertreten:
- Stoffrüstungen
- Lederrüstungen
- Kettenrüstungen
- Plattenrüstungen
Waffenmodelle aus den Midnight-Dungeons
Im Dungeon-Drop findest du zahlreiche Transmog-Waffen, die den Haranir-Stil aufgreifen:
- 1H- und 2H-Äxte
- Bögen und Armbrüste
- Gleven und Faustwaffen
- Dolche, Streitkolben, Schwerter (1H und 2H)
- Stäbe, Zauberstäbe und Stangenwaffen
- Schildhände und Schilde
Die meisten Tints werden direkt aus Dungeon-Beute stammen. Einige Farbvarianten könnten jedoch erst später oder als Ruhmbelohnung zugänglich sein.
Stoffrüstung aus dem Haranir-Dungeon
Lederüstung aus dem Haranir-Dungeon
Kettenrüstung aus dem Haranir-Dungeon
Plattenrüstung aus dem Haranir-Dungeon
Waffen aus dem Mitternachts-Dungeon
1H Axt
2H Axt
Bogen
Armbrust
Gleven
Faustwaffe
Dolch
1H Streitkolben
Schildhand
Stangenwaffe
Schild
Stab
1H Schwert
2H Schwert
Zauberstab
