World of Warcraft: Exklusive Reittiere und Haustiere mit 12-Monats-Abo

Mit einem 12-monatigen WoW-Abo sicherst du dir gleich mehrere exklusive Belohnungen für World of Warcraft und WoW Classic. Das neue Reittier Astraler Auerochse bringt dich auf eine mystische Reise durch Azeroth und wird von weiteren einzigartigen Begleitern ergänzt. Das Angebot richtet sich an Spieler, die langfristig in die Welt von Azeroth eintauchen und dabei besondere Extras genießen wollen.

Holt euch das mystische neue Himmelsreittier „Astraler Auerochse“ und mehrere zusätzliche Reit- sowie Haustiere, um eure Sammlung in World of Warcraft® und in WoW Classic-Fortschrittsrealms (derzeit Mists of Pandaria Classic™) zu erweitern!

Holt euch mit dem Kauf eines 12-monatigen Abonnements für World of Warcraft® vier Reittiere, ein Haustier und zwei spannende zukünftige Gegenstände. Mit eurem Abonnement erhaltet ihr Zugang zur weitläufigen Welt von Azeroth, einschließlich World of Warcraft und WoW Classic-Fortschrittsrealms (derzeit Mists of Pandaria Classic).

Begebt euch in Azeroth auf dem Rücken des Himmelsreittiers „Astraler Auerochse“ auf eine mystische Reise, zieht alle Blicke auf euch, wenn ihr auf dem Bodenreittier „Grandioser Grrloc“ in die Schlacht zieht, und schwebt mit dem Himmelsreittier „Herold von Sa'bak“* mutig in euer nächstes Abenteuer.

Enthüllt die dunklen Geheimnisse von Pandarias mysteriöser Vergangenheit, während ihr euren Feinden auf dem neuen Himmelsreittier Shavernarbter Drache** Furcht einflößt, und bereitet euch auf neue Abenteuer vor, indem ihr das HaustierSa'baks Günstling** an eure Seite ruft.

Der Kauf des 12-monatigen Abonnements von World of Warcraft enthält die Boni für das 6-monatige Abonnement des bevorstehenden Mondneujahrs, die spätestens bis zum 31. Januar 2026 enthüllt und geliefert werden.

Spieler, die bereits über ein regelmäßig erneuertes 12-monatiges Abonnement verfügen, erhalten das Bodenreittier „Grandioser Grrloc“ und das Himmelsreittier „Herold von Sa'bak“ ohne zusätzliche Kosten als Geschenk in der Battle.net Desktop App, vorausgesetzt, ihr habt zum Zeitpunkt der Auslieferung der Boni und spätestens am 31. Oktober 2025 ein zukünftiges Verlängerungsdatum (muss bis zum 30. April 2026 eingelöst werden).