WoW Legion Remix: Blizzard passt Ewige Macht nach Exploit an

In World of Warcraft: Legion Remix wurde die Verteilung der Ewigen Macht überarbeitet. Hintergrund ist ein Fehler in der Loot-Tabelle, durch den Spieler bei bestimmten Aktivitäten mehr Ewige Macht sammeln konnten als vorgesehen. Blizzard hat nun Maßnahmen ergriffen, um das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Grüße Timerunners,

Aufgrund eines Versehens in unserer Loot‑Tabelle haben einige Aktivitäten — insbesondere Elite‑Farmen, Kräutersammeln und Bergbau — unbeabsichtigt weit mehr Ewige Macht ergeben als beabsichtigt, wodurch eine kleine Anzahl von Charakteren Ewige Macht weit über unsere vorgesehenen Grenzen angesammelt hat.

Elite‑Farmen, Bergbau und Kräutersammeln sind gültige Spielweisen, jedoch haben wir folgende Anpassungen vorgenommen, um das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen und eine gesunde Spielökonomie zukünftig sicherzustellen:

Die aus Elitegegnern, im Bergbau und beim Kräutersammeln verdiente Ewige Macht wurde verringert.

Charaktere mit über 10 Millionen Ewiger Macht haben ihre Ewige Macht auf 10 Millionen reduziert bekommen.

Danke für dein Verständnis, und wie immer schätzen wir dein fortwährendes Feedback und deine Unterstützung.