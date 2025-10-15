WoW Legion Remix: Blizzard bringt Buffs für DPS und Heiler in Phase 2

Aktuell dominieren Tank-Spezialisierungen die Meta in Legion Remix – vor allem in hochstufigen Mythic+ Dungeons. Blizzard reagiert auf das Ungleichgewicht und bringt mit dem Start von Phase 2 am Mittwoch gezielte Buffs für DPS- und Heiler-Spezialisierungen ins Spiel.

Wir sind uns der Tank Meta in hochstufigen Mythic+ Keystonen derzeit bewusst und haben einige gezielte Buffs für Schaden und Heiler Spezialisierungen geplant, die mit dem Release von Phase 2 am Mittwoch eingeführt werden.

