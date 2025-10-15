Warlords of Draenor Zeitwanderung in WoW jetzt live – Neue Belohnungen und Rufbonus

Warlords of Draenor Zeitwanderung ist jetzt in World of Warcraft aktiv. Das Bonusereignis führt dich in sechs Dungeons der Erweiterung zurück. Dabei wird dein Charakter auf die passende Stufe skaliert. Als Belohnung winkt eine Truhe mit Schätzen von K’aresh, die Ausrüstung aus dem normalen Schwierigkeitsgrad von Manaschmiede Omega enthalten kann.

Mit dem Patch 11.1.7 wurden neue Transmog-Waffen beim Händler eingeführt. Zusätzlich gibt es während des Events 50 % mehr Ruf bei allen Fraktionen aus der Warlords of Draenor-Erweiterung.

So funktioniert das Event

Die Anmeldung erfolgt ab Stufe 50 über das Dungeonkompendium oder bei Archivarin Frithrun in Dornogal. Ziel ist der Abschluss von fünf Zeitwanderungs-Dungeons, um die Belohnungstruhe mit Beute aus Manaschmiede Omega zu erhalten.

50 % Rufbonus während des Events

Während der Laufzeit des Events erhalten Spieler 50 % zusätzliche Rufpunkte bei allen Draenor-Fraktionen. Der Bonus gilt für Quests und getötete Kreaturen.

Neue Belohnungen mit Patch 11.1.7

Mit dem Patch 11.1.7 wurde die Händlerauswahl für die Warlords of Draenor Zeitwanderung erweitert. Neu hinzugekommen sind zahlreiche bisher ungenutzte Transmog-Waffen, die nun über den Event-Händler erhältlich sind.

Einhändige Waffen

Zweihändige Waffen

Fernkampfwaffen

Zauberstäbe & Stäbe

Nebenhand & Schilde

So sicherst du dir die Belohnungen

Um die Belohnungen aus der Warlords of Draenor Zeitwanderung zu erhalten, musst du während des aktiven Bonusereignisses fünf Zeitwanderungs-Dungeons abschließen. Die Quest dazu erhältst du entweder im Dungeonkompendium oder direkt bei Archivarin Frithrun in Dornogal.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du die Truhe mit Schätzen von K'aresh, in der sich ein Ausrüstungsteil aus dem normalen Modus der Instanz Manaschmiede Omega befindet. Zusätzlich kannst du dir beim Händler neue Transmog-Waffen sichern, die mit Patch 11.1.7 eingeführt wurden.

