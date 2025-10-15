WoW Legion Remix: Starke Buffs für DPS und Heiler sind jetzt aktiv

Mit dem Start von Phase 2 in World of Warcraft setzt Blizzard gezielte Buffs ein, um das Ungleichgewicht der aktuellen Tank-Meta in Legion Remix auszugleichen. Besonders Schadens- und Heiler-Spezialisierungen profitieren von den Änderungen, die am Mittwoch in Kraft treten.

With a recently deployed hotfix, we’ve increased Artifact Trait values in Legion Remix, especially for damage and healer specializations. Artifact Traits Damage and Healer specializations now gain +20% damage and healing from all artifact traits.

Call of the Legion Infernal Flayer’s melee damage reduced. Infernal Flayer’s Infernal Leap damage increased. Infernal Soulsteal’s damage increased.

Naran’s Everdisc Catching the disc now increases damage of subsequent throws by 50% per catch (was 30%).

Light’s Vengeance Increased damage by 50%. Increased healing by 20%.

Vindicator’s Judgment Increased damage by 50%. Increased healing by 20%.

Highmountain Fortitude: The percentage of damage converted into Fortitude has been increased to 10% at rank 1 (was 5%) and 15% at rank 3 (was 11%), with each additional rank at or above Rank 4 providing an additional 3%.



