WoW Legion Remix: Starke Buffs für DPS und Heiler sind jetzt aktiv
Geschrieben von Telias am 15.10.2025 um 22:10
Mit dem Start von Phase 2 in World of Warcraft setzt Blizzard gezielte Buffs ein, um das Ungleichgewicht der aktuellen Tank-Meta in Legion Remix auszugleichen. Besonders Schadens- und Heiler-Spezialisierungen profitieren von den Änderungen, die am Mittwoch in Kraft treten.
- +20% Schaden und Heilung durch Artefakt-Traits für DPS und Heiler
- Light’s Vengeance und Vindicator’s Judgment verursachen 50% mehr Schaden
- Heilung dieser Fähigkeiten um 20% erhöht
- Naran’s Everdisc: Buff pro Catch steigt von 30% auf 50%
- Highmountain Fortitude: deutlich erhöhte Schadensumwandlung ab Rang 1
- Call of the Legion: Anpassungen an Infernal Flayer und Soulsteal
With a recently deployed hotfix, we’ve increased Artifact Trait values in Legion Remix, especially for damage and healer specializations.
Artifact Traits
- Damage and Healer specializations now gain +20% damage and healing from all artifact traits.
- Call of the Legion
- Infernal Flayer’s melee damage reduced.
- Infernal Flayer’s Infernal Leap damage increased.
- Infernal Soulsteal’s damage increased.
- Naran’s Everdisc
- Catching the disc now increases damage of subsequent throws by 50% per catch (was 30%).
- Light’s Vengeance
- Increased damage by 50%.
- Increased healing by 20%.
- Vindicator’s Judgment
- Increased damage by 50%.
- Increased healing by 20%.
- Highmountain Fortitude:
- The percentage of damage converted into Fortitude has been increased to 10% at rank 1 (was 5%) and 15% at rank 3 (was 11%), with each additional rank at or above Rank 4 providing an additional 3%.
Quelle: Blizzard
