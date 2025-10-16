WoW Midnight Alpha Update: Neue Ladebilder von Housing und Raid veröffentlicht

Heute ist der nächste Build der Midnight Alpha von World of Warcraft erschienen. Mit diesem Update wurden mehrere neue Ladebilder enthüllt, die Inhalte aus verschiedenen Bereichen des Spiels zeigen.

Diese Ladebilder wurden entdeckt

Housing-Gebiet der Allianz: Gründerspitze

Gründerspitze Housing-Gebiet der Horde: Klingenschluchtküste

Klingenschluchtküste Housing: Inneneinrichtung

Inneneinrichtung Raid-Instanz: Leerenspitze

Leerenspitze Schlachtfeld: Slayer's Rise

Slayer's Rise Gebiet: Zul'Aman

Ein erster Eindruck von Void und Housing

Die Gestaltung der Ladebilder lässt bereits viele Rückschlüsse auf die Atmosphäre der jeweiligen Inhalte zu. Vor allem das Bild zur Leerenspitze deutet auf ein visuell beeindruckendes Setting in der neuen Midnight-Erweiterung hin. Auch die Housing-Gebiete zeigen deutlich die stilistischen Unterschiede zwischen Allianz und Horde.

Alle erwähnten Ladebilder findest du hier – sie liefern einen spannenden Ausblick auf das, was WoW-Spieler bald erwartet.

Quelle: Wowhead

