WoW Midnight Alpha Update: Neue Ladebilder von Housing und Raid veröffentlicht

WoWNewsarchivOktober 2025WoW Midnight Alpha Update: Neue Ladebilder von Housing und Raid veröffentlicht

Geschrieben von Telias am 16.10.2025 um 08:35

Heute ist der nächste Build der Midnight Alpha von World of Warcraft erschienen. Mit diesem Update wurden mehrere neue Ladebilder enthüllt, die Inhalte aus verschiedenen Bereichen des Spiels zeigen.

Diese Ladebilder wurden entdeckt

  • Housing-Gebiet der Allianz: Gründerspitze
  • Housing-Gebiet der Horde: Klingenschluchtküste
  • Housing: Inneneinrichtung
  • Raid-Instanz: Leerenspitze
  • Schlachtfeld: Slayer's Rise
  • Gebiet: Zul'Aman

Ein erster Eindruck von Void und Housing

Die Gestaltung der Ladebilder lässt bereits viele Rückschlüsse auf die Atmosphäre der jeweiligen Inhalte zu. Vor allem das Bild zur Leerenspitze deutet auf ein visuell beeindruckendes Setting in der neuen Midnight-Erweiterung hin. Auch die Housing-Gebiete zeigen deutlich die stilistischen Unterschiede zwischen Allianz und Horde.

Alle erwähnten Ladebilder findest du hier – sie liefern einen spannenden Ausblick auf das, was WoW-Spieler bald erwartet.

WoW Midnight: Ladebild der Gründerspitze WoW Midnight: Ladebild der Klingenschluchtküste WoW Midnight: Ladebild mit Inneneinrichtung vom Housing WoW Midnight: Ladebild der Leerenspitze WoW Midnight: Ladebild von Slayer's Rise WoW Midnight: Ladebild von Zul'Aman

Quelle: Wowhead

