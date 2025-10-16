Legion Remix Helper: Add-On für effizientes Leveln und Sammeln in WoW

Mit dem Legion Remix Helper Add-On erhältst du ein leistungsstarkes Werkzeug für das beliebte World of Warcraft Event Legion Remix. Das Add-On wurde entwickelt, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und dir dabei zu helfen, deine Zeit im Spiel effizienter zu nutzen. Dank intelligenter Funktionen für Inventarmanagement, automatisches Leveln und gezieltes Sammeln wird das Add-On schnell zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die in World of Warcraft alles aus dem Event herausholen möchten.

Was ist der Legion Remix Helper?

Der Legion Remix Helper ist ein Add-On für World of Warcraft, das speziell für das zeitlich begrenzte Event Legion Remix entwickelt wurde. Es stammt vom Entwickler des erfolgreichen „Remix Gem Helper“ für das Mists of Pandaria Remix-Event. Ziel ist es, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, die Inventarverwaltung zu erleichtern und Sammler gezielt bei der Jagd nach Belohnungen zu unterstützen. Das Add-On ist auf den Plattformen Wago.io und CurseForge erhältlich.

Hier kannst du den Legion Remix Helper herunterladen:

Effizientes Inventarmanagement mit Automatisierung

Erweiterte Auto-Scrapping-Funktion

Mit der Auto-Scrapping-Funktion kannst du festlegen, welche Gegenstände automatisch verschrottet werden sollen. Über eine eigene Benutzeroberfläche neben der Verschrottungsmaschine bestimmst du individuell, ob zum Beispiel nur Downgrades oder bestimmte Qualitätsstufen ignoriert werden. Wenn die Einstellungen gesetzt sind, reicht ein Klick auf die „Auto Scrap“-Box, um die Slots automatisch zu befüllen. Du musst dann nur noch den „Scrap“-Button nutzen, um dein Inventar in wenigen Sekunden zu leeren.

Quick Action Bar für Remix-Gegenstände

Die Quick Action Bar ist eine anpassbare Leiste für alle Event-spezifischen Gegenstände aus Legion Remix. Im Mittelpunkt steht der smarte „Open Next Cache“-Button. Mit einem Klick öffnest du automatisch alle Truhen und Behälter in deinen Taschen, ohne lange suchen zu müssen.

Unterstützung für Sammler – Mounts, Transmogs und mehr

Sammlungs-Tab mit Komplettübersicht

Das Add-On enthält ein eigenes Sammlungs-Tab, das optisch an das Ingame-Toy-Journal angelehnt ist. Dort findest du eine vollständige Liste aller limitierten Belohnungen aus Legion Remix, darunter Mounts, Transmog-Sets und Spielzeuge. Diese Übersicht ist besonders hilfreich für alle, die nichts verpassen möchten.

Herkunftsangaben und Händlerinformationen

Jedes Objekt im Sammlungs-Tab ist mit detaillierten Quellenangaben versehen. Du siehst sofort, ob ein Gegenstand durch Erfolge, Händler oder andere Wege erhältlich ist. Falls es sich um ein Händlerobjekt handelt, wird zusätzlich der Preis direkt mit angezeigt.

Automatische Händler-Wegpunkte

Ein praktisches Feature für die Navigation: Mit einem Alt-Klick auf ein Händlerobjekt setzt das Add-On automatisch einen Wegpunkt auf der Karte. So findest du den passenden NPC, ohne externe Seiten aufrufen zu müssen.

Leveln und Power-Ups leichter gemacht

Auto-Kauf von Artefakt-Talenten

Der Legion Remix Helper übernimmt den automatischen Kauf deiner Artefakt-Talente, sobald du deine Spezialisierung wechselst. Dadurch wird dein Charakter sofort wieder kampfbereit, ohne dass du manuell eingreifen musst.

Visuelle Hinweise bei Upgrades

Dank intelligenter Benachrichtigungen wirst du im Spiel direkt informiert, wenn sich ein Ausrüstungs-Upgrade in deinem Inventar befindet. So kannst du dein Potenzial sofort ausschöpfen, ohne versehentlich wichtige Verbesserungen zu übersehen.

Quest-Automation

Ein weiteres Feature ist die automatische Questverwaltung. Mit der integrierten Auto-Accept- und Auto-Turn-In-Funktion kannst du Quests schneller abschließen und dich stärker auf das eigentliche Spiel konzentrieren.

