Home Bound: Housing-Dekorationen vor dem WoW Midnight Release sammeln

Mit dem Home Bound Addon kannst du bereits vor dem Start des Housings in World of Warcraft: Midnight gezielt Housing-Dekorationen sammeln und verwalten. Das Addon zeigt dir genau, welche Belohnungen du durch bestimmte Erfolge verdienen kannst – übersichtlich und strukturiert. So behältst du den Überblick und nutzt die Zeit vor dem Release optimal.

Was ist das Home Bound Addon?

Das Home Bound Addon wurde von Bettiold entwickelt und steht dir über CurseForge zur Verfügung. Es hilft dir dabei, Housing-Dekorationen durch Erfolge in World of Warcraft übersichtlich zu organisieren. Mit einer integrierten Checkliste und 3D-Vorschaubildern behältst du jederzeit den Überblick über deine Fortschritte.

Welche Housing-Dekorationen lassen sich vorab sammeln?

In einem früheren Build der Midnight Alpha wurde bekannt, dass bestimmte Erfolge aus älteren Erweiterungen und Berufen Housing-Dekorationen als Belohnung enthalten. Diese Erfolge kannst du bereits jetzt abschließen, auch wenn die Dekorations-Belohnungen erst mit dem Start von Player Housing verfügbar sein werden. So kannst du dir vorab gezielt Belohnungen sichern und beim Release direkt loslegen.

Wie funktioniert die Erfassung mit Home Bound?

Das Home Bound Addon erfasst alle Housing-Dekorationen, die du durch Erfolge in World of Warcraft verdienen kannst. Mit der Funktion „Hide Completed“ kannst du abgeschlossene Erfolge ausblenden und dich auf noch fehlende Items konzentrieren. Die Deko-Objekte sind nach Kategorien wie PvP, Berufe oder Erweiterungen sortiert. Zusätzlich zeigt dir das Addon Bilder der einzelnen Dekorationen, damit du gezielt deine Favoriten auswählen kannst.

Schritt-für-Schritt: So installierst und nutzt du das Addon

Lade das Home Bound Addon über CurseForge herunter.

über CurseForge herunter. Öffne das Addon im Spiel mit den Chatbefehlen /hb oder /homebound .

oder . Nutze die Schaltfläche „Hide Completed“, um erledigte Erfolge auszublenden und dich auf offene Dekorationen zu konzentrieren.

Tipps für deine Vorbereitung auf Player Housing

Nutze die Funktion „Hide Completed“, um erledigte Erfolge auszublenden und den Fokus auf offene Aufgaben zu legen.

Wähle gezielt deine Favoriten unter den Dekorationen aus, indem du die Vorschaubilder im Addon nutzt.

aus, indem du die Vorschaubilder im Addon nutzt. Arbeite die Erfolge systematisch nach Kategorien wie PvP, Berufe oder Erweiterungen ab, um effizient voranzukommen.

